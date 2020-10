Trotz kritischer Zahlen : Demo gegen Corona-Maßnahmen in Dortmund

Demo gegen Corona-Maßnahmen in Dortmund

Dortmund Dortmund liegt über dem kritischen Schwellenwert bei den Corona-Neuinfektionen. Trotzdem ruft „Querdenken“ zur Demo gegen Schutzmaßnahmen auf. Die Polizei rüstet sich.

Die Initiative „Querdenken“ will am Sonntag in Dortmund gegen die Corona-Auflagen demonstrieren. Es seien bis zu 3000 Teilnehmer für eine Kundgebung (14 Uhr) und einen anschließenden Demo-Zug durch die Innenstadt angemeldet, teilte die Polizei mit. Die Stadt hat die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche überschritten.