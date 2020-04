Donald Trump attackiert WHO : „Die Weltgesundheitsorganisation hat es wirklich vergeigt“

Washington Wieder einmal schießt der US-Präsident via Twitter vergal scharf gegen eine internationale Organisation. Wegen der Coronavirus-Pandemie attackiert Donald Trump die Weltgesundheitsorganisation mit den Worten: "Die WHO hat es wirklich vergeigt.“

Inzwischen wurden in den USA rund 380.000 Infektionen bestätigt und damit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Mehr als 11.800 Menschen sind in den USA bereits an den Folgen von Covid-19 gestorben.