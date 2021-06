Akademie für Präsenzuntericht : Leopoldina warnt vor Pandemie-Folgen für Minderjährige

Schulranzen stehen in einer Klasse auf dem Boden, Schülerinnen und Schüler sitzen im Hintergrund mit Masken zusammen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Halle Die Leopoldina empfiehlt Präsenzunterricht und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche. Pandemiebedingte Defizite auszugleichen sei eine zentrale Aufgabe, so die Wissenschaftler.

Zur Bewältigung der Pandemie-Folgen bei Kindern und Jugendlichen hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina eine Reihe von Empfehlungen abgegeben. Manche Minderjährige würden „kurz-, mittel- und wahrscheinlich auch langfristig von Belastungen und erlittenen Defiziten begleitet werden“, erklärte die Akademie in Halle (Saale) am Montag in ihrer achten Ad-Hoc-Stellungnahme zur Corona-Pandemie.