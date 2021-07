Digitaler Impfpass : Apothekenverband reagiert auf Hackerangriff – Neuaustellung von Zertifikaten weiter gestoppt

Düsseldorf Der Hackerangriff auf die Website des Apothekerverbandes hat eine Schwachstelle offenbart. Diese soll nun schnell geschlossen werden. Wir fassen den aktuellen Stand zusammen.

Bei dem Hackerangriff hatten sich zwei IT-Spezialisten, auf die sich später das „Handelsblatt“ in seiner Berichterstattung bezogen hatte, auf dem DAV-Server mit gefälschten Dokumenten einen Gastzugang für eine Fake-Apotheke besorgt. Damit hatten sie dann gefälschte Impfzertifikate erzeugt und so eine Schwachstelle in dem Portal offengelegt. Solche Zertiikate könnte man entweder verkaufen oder selbst nutzen – für Menschen, die sich nicht impfen lassen, aber trotzdem als Geimpfte gelten wollen. Das gilt natürlich auch für die analoge Variante, den gelben Impfpass. In dem berichteten Fall gehe es um eine einzige Fake-Apotheke und zwei gefälschte Zertifikate, sagte die Verbandssprecherin.