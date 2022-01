Wie das Virus sich verändert : Diese Corona-Varianten stehen unter Beobachtung

Sars-Cov-2-Viren unter dem Elektronenmikroskop. Foto: dpa/Uncredited

Düsseldorf Derzeit verdrängt Omikron in vielen Ländern bislang vorherrschende Sars-Cov-2-Mutanten. Seit sich das Coronavirus verbreitet, hat es mehrfach seine Eigenschaften verändert, um sich effektiv zu verbreiten. Die Entwicklung der gefährlichsten Varianten wird genau verfolgt.

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Viren unterliegen einem ständigen Wandel, auch Sars-Cov-2. Grundsätzlich unterscheidet die Weltgesundheitsorganisation WHO besorgniserregende Virusvarianten (variants of concern - VOC), Varianten unter besonderer Beobachtung (variants of interest - VOI) und Varianten unter Beobachtung (variants under monitoring - VUM). Entscheidend sind vor allem die ersten beiden Gruppen. Zur ersten Kategorie (VOC) gehören Mutanten, die sich etwa durch eine höhere Übertragbarkeit und eine besondere Schwere der Krankheitsverläufe auszeichnen oder Eigenschaften besitzen, mit denen sie die Immunantwort von Geimpften und Genesenen unterlaufen können. In der zweiten Kategorie (VOI) werden Varianten aufgeführt, deren Mutationen befürchten lassen, dass eine Ausbreitung schwerwiegende Folgen hätte, in der dritten Gruppe (VUM) stehen Viren mit möglicherweise riskanten Veränderungen, für die es aber noch keine eindeutige Beweislage gibt. Je nach Wissensstand kann sich die Kategorisierung einer Variante verändern. Aufgeführt sind die Varianten, die von der WHO aktuell verfolgt werden.

Die Bezeichnung der Mutationen erfolgt nach einem dynamischen Namen-Code-System der Software Pangolin, das die genetischen Stämme des Virus verfolgt. Hieraus stammen Bezeichnungen wie B.1.1.7 und P.1. Die Namen orientieren sich seit Juni 2021 an den Buchstaben des griechischen Alphabets, weil die vorherige Benennung nach den Ländern, in denen die Variante entdeckt wurde, von der WHO als stigmatisierend und diskriminierend bewertet wurde. Einen Namen erhalten nur die besorgniserregenden Varianten und die Varianten, die unter besonderer Beobachtung stehen.

Besorgniserregende Varianten (VOC)

Alpha (B.1.1.7) Erstmals nachgewiesen im September 2020 in Großbritannien. Sie besitzt eine höhere Übertragbarkeit als vorherige Varianten, was unter anderem auf eine höhere Viruslast bei Infizierten zurückgeführt wird. Die Fallsterblichkeit ist erhöht. In vielen europäischen Ländern einschließlich Deutschland entwickelte sich Alpha im ersten Halbjahr 2021 zur dominierenden Variante, wurde aber von Delta verdrängt und ist heute kaum noch nachzuweisen. Zugelassene mRNA-Impfstoffe sind wirksam. Eine Sonderform der Alpha-Variante mit der Mutation E484K im Spike-Protein ist unempfindlicher gegen bereits gebildete Antikörper, so dass die Impfstoffe weniger effektiv sein könnten.

Beta (B.1.351) Erstmals nachgewiesen im Dezember 2020 in Südafrika. Auch diese Variante scheint eine höhere Übertragbarkeit auszuzeichnen. Vor allem aber besitzt sie ebenfalls die Mutation E484K, was Impfstoffe gegen herkömmliche Varianten weniger wirksam macht. Auch vorherige Infektionen mit der Ursprungsvariante schützen nicht effektiv gegen Beta. Die Variante wurde in vielen Ländern auf allen Kontinenten nachgewiesen, auch in Deutschland.

Gamma (P.1) Erstmals nachgewiesen im November 2020 in Brasilien, im Staat Amazonas. Auch diese Variante hat wie Beta die Mutation E484K im Spike-Protein, was sie weniger angreifbar macht für bereits gebildete Antikörper von Genesenen und Geimpften. Insgesamt verfügt die Variante über 17 Veränderungen in der Aminosäurensequenz, darunter zehn beim Spike-Protein. Für Gamma wird ebenfalls eine erhöhte Übertragbarkeit angenommen. Gamma hat sich in ganz Brasilien verbreitet.

Delta (B.1.617.2) Erstmals im Oktober 2020 in Indien nachgewiesen. Die Übertragbarkeit gegenüber Alpha ist deutlich erhöht, was sich an einer höheren Fallanstiegsrate und einer größeren Zahl infizierter Kontaktpersonen ablesen lässt. Auch die Fallsterblichkeit ist größer, genauso wie die Zahl der Hospitalisierungen und der intensivpflichtigen Patienten. Bei den Impfungen zeigte sich gegenüber Alpha eine geringere Schutzwirkung nach der ersten Impfung, bei vollständiger Impfung mit zwei Dosen ist der Schutz vor Infektion und schweren Verläufen jedoch wieder ausgeprägt. Delta wurde im März 2021 in Deutschland registriert, setzte sich als beherrschende Variante durch und wird aktuell von Omikron abgelöst. Eine Untervariante ist Delta Plus (B.1.617.2.1), die erstmals Anfang Juli 2021 in Indien nachgewiesen wurde. Sie ist bislang kaum erforscht und wurde vom RKI in Deutschland nur vereinzelt registriert.

Omikron (B.1.1.529) Erstmals nachgewiesen im November 2021 in Südafrika. Die Variante ist wahrscheinlich unabhängig von der Delta-Variante entstanden und besitzt mindestens 30 Aminosäureveränderungen im Spike-Protein. Diese gehen zum Beispiel einher mit einer erhöhten Übertragbarkeit und der Fähigkeit, den Immunschutz zu unterlaufen. Viele andere Eigenschaften sind aber noch nicht bekannt. Der Impfschutz gegen eine symptomatische Infektion ist bei doppelt Geimpften deutlich reduziert und bei dreifach Geimpften zwar gravierend besser, aber immer noch geringer als bei vorherigen Varianten. Es wird an einem angepassten Impfstoff gearbeitet. Auch gegen einige der für Therapien zugelassenen Antikörper-Medikamente ist Omikron resistent. Bisherige Daten deuten daraufhin, dass die Variante etwas weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht, das Hospitalisierungsrisiko also geringer ist als bei Delta. Durch die erhöhte Übertragbarkeit und einer Verdoppelungszeit von 1,5 bis vier Tagen bei den Neuinfektionen breitet sich Omikron auf allen Kontinenten, aber auch in Deutschland rasant aus. Am Donnerstag, 6. Januar, verzeichnet das RKI insgesamt rund 51.000 Omikronfälle seit der 46. Kalenderwoche, das entspricht 21 Prozent mehr Fällen als am Vortag. In vielen Ländern wie Großbritannien, Dänemark oder Frankreich ist Omikron bereits die dominierende Variante, in Deutschland wird sie es in wenigen Tagen sein.

Varianten unter besonderer Beobachtung (VOI)

Lambda (C.37) Erstmals nachgewiesen im Dezember 2020 in Peru. In Europa wurde die Variante nur vereinzelt registriert. Laborstudien aus Japan deuteten daraufhin, dass Lambda möglicherweise ansteckender sein könnte als Delta und auch etwas resistenter gegen Antikörper von Genesenen und Geimpften. Dies konnte bislang nicht bestätigt werden, laut der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sind diese Eigenschaften von Lambda eher nicht deutlich ausgeprägt.

Mu (B.1.621) Erstmals nachgewiesen im Januar 2021 in Kolumbien. Von der WHO wird die Variante gelistet, weil der Verdacht besteht, dass Antikörper von Genesenen und Geimpften bei einer Infektion mit Mu weniger wirksam sind. Registriert wurde die Variante in etlichen Ländern Südamerikas und Europa, macht aber weltweit nur einen minimalen Anteil der Infektionen aus. In Kolumbien liegt der Anteil der Infektionen mit der Mu-Mutante deutlich höher.

Varianten unter Beobachtung (VUM)

B.1.640 bzw. B.1.640.2 Letztere wurde erstmals nachgewiesen im November 2021 in Frankreich. Die Variante soll über 23 Mutationen am Spike-Protein verfügen, darunter solche, die auf eine bessere Übertragbarkeit und geringere Schutzwirkung von Antikörpern bei Geimpften und Genesenen hindeuten. Seitdem das Virus entdeckt wurde, gibt es aber nur rund 20 sequenzierte Patientenproben. Dass sich die Variante nicht durchgesetzt habe, sei ein starker Indikator dafür, dass sie keinen großen Selektionsvorteil besitze, sagte Jörg Timm, Leiter des Instituts für Virologie am Uniklinikum Düsseldorf. Bislang gibt es nur in Südfrankreich einen nennenswerten Anstieg von Fällen mit B.1.640.2.

C.1.2 Erstmals nachgewiesen im Mai 2021 in Südafrika. Die Variante besitzt 59 Mutationen im Spike-Protein, darunter wiederum solche, die auf eine bessere Übertragbarkeit und geringere Schutzwirkung von Antikörpern bei Geimpften und Genesenen hindeuten. Bisher wurde die Variante vor allem in Südafrika und in einigen anderen Ländern registriert, aber auf sehr niedrigem Niveau. Auch in Europa wurden vereinzelt Fälle nachgewiesen.