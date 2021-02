Vorstoß Berliner Amtsärzte : Mediziner gegen starre Inzidenzwerte

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test- Einrichtung gehalten. Aus den Tests werden die Daten für die Inzidenzwerte ermittelt. Foto: dpa/Britta Pedersen

Analyse In der Berliner Senatskanzlei ist man nicht gerade erbaut über die Initiative der Chefs der Gesundheitsämter, weil der Regierende Bürgermeister Michael Müller an den bisherigen Grenzwerten festhalten will. Eine differenzierte Öffnungsstrategie ist zudem nur mit Massentests möglich.

Der Aufstieg und Fall der Inzidenzwerte, die derzeit die gesundheitspolitische Debatte um die Corona-Maßnahmen bestimmen, lässt sich sehr gut an der Flut der Experten-Bewertungen ablesen. Die Marke von 50 wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern, die einstmals als Obergrenze für Verschärfungen festgelegt wurde, hat längst ihren Nimbus als generelle Richtzahl verloren. Zunächst gilt sie nicht mehr symmetrisch als Untergrenze für Lockerungen, sondern der schärfere Wert 35. Sodann ziehen einzelne Bundesländer Lockerungsschritte vor, bevor die vereinbarten Werte erreicht sind. Die Öffnung für Frisöre, auf die sich alle Ministerpräsidenten und die Kanzlerin geeinigt haben, ist der prominenteste Fall.

Jetzt wenden sich alle zwölf Berliner Amtsärzte, also die Chefs der Bezirksgesundheitsämter, gegen die Inzidenzmarken 20-35-50, wie sie die als zu wenig aussagekräftig ansehen. In einem Schreiben an den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), empfehlen sie stattdessen, das Infektionsgeschehen genauer zu untersuchen und daraus Schlüsse für die Öffnung abzuleiten. So wäre ein hoher Infektionsgrad bei bestimmten Risikogruppen anders zu bewerten als breit gestreute Ansteckungen. Man könnte im ersten Fall deshalb die Risikogruppen gezielt schützen, während man im zweiten Fall bei Lockerungen vorsichtig sein müsste. Wenn ein Großteil der Älteren schon geimpft seien und die Infektionen nur bei symptomfreien Kindern festgestellt würden, sei es wiederum möglich, schneller die strikten Maßnahmen aufzuheben. Es sollte deshalb ein Frühwarnsystem geben anhand einer Inzidenzanalyse nach Altersgruppen.

In der Berliner Senatskanzlei war man nicht allzu erfreut darüber, dass das Schreiben gleichzeitig öffentlich gemacht wurde. Landeschef Michael Müller, der zwar auch über Stufenpläne zur Öffnung nachdenkt, hat aber die Festlegung auf die Werte 35 und 50 als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz maßgeblich mitbeschlossen. Ein allzu differenziertes Vorgehen jenseits dieser Festlegungen lehnt er ab. Immerhin begleitet das Land Berlin die Montag gestartete Öffnung der Klassen eins bis drei im Wechselunterricht mit Schnelltests für die Lehrkräfte. Das ist in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall.

Grundsätzlich ist der Ansatz der Amtsärzte richtig, noch viel mehr Daten zum Infektionsgeschehen zu sammeln und statistisch aufzubereiten. Allerdings ist eine Strategie der Öffnungen und Schließungen, die für die Bürger nicht mehr nachvollziehbar ist, kaum handhabbar. Hier sind die öffentlich besoldeten Spezialisten über das Ziel hinausgeschossen. Es empfiehlt sich, an den Inzidenzen zunächst festzuhalten. Darüber hinaus kann geöffnet werden, wenn die Behörden das Infektionsgeschehen im Griff behalten. Das schaffen sie mit massenweise Schnelltests. Deshalb ist der Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) sinnvoll, auf mehrere Millionen Schnelltests pro Tag zu kommen. Selbsttests und Schnelltests müssen so normal werden wie die tägliche Körperpflege.