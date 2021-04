Ein vorzeitiger Sieg ist unmöglich : Leben mit dem Coronavirus

Ein Bild, auf das die Deutschen noch lange warten. In Australien sind Sportveranstaltungen mit vielen Zuschauern wie hier beim Rugby-Spiel der Queensland Maroons gegen die New South Wales Blues längst völlig normal. In fünften Kontinent gilt die Corona-Pandemie als überwunden. Foto: dpa/Dave Hunt

Analyse Bis Ende des Jahres wollen die Behörden die Corona-Pandemie überwunden haben. Doch das Virus wird noch lange Zeit bleiben – und das Leben wird nicht mehr so sein wie davor.

In den 1980er Jahren fühlten sich viele Menschen urplötzlich an etwas erinnert, was über Jahrzehnte schon ausgerottet schien. Eine tödliche Infektionskrankheit namens Aids suchte die Menschheit heim – übertragen durch Geschlechtsverkehr und Bluttransfusion. Lange Zeit gab es kein Mittel gegen die heimtückische Krankheit, in Städten wie New York war Aids bald die häufigste Todesursache. In Afrika drohte die Entvölkerung ganzer Regionen.

Inzwischen gilt die Krankheit als heilbar. In 96 Prozent der Fälle hilft eine medikamentöse antiretrovirale Therapie, um die Viruslast so zu senken, dass Menschen beschwerdefrei leben können und den Erreger nicht mehr übertragen. Trotzdem ist das HIV-Virus weiter in der Welt. Noch immer stecken sich jährlich 2000 bis 3000 Menschen in Deutschland damit an. Im Jahr 2019 starben 380 Personen an HIV. Tatsächlich hat sich das Leben seit der ersten Ausbreitung der Seuche verändert. Begriffe wie Safer Sex, Kondom-Benutzung oder HIV-Prophylaxe haben unser Geschlechtsleben nachhaltig verändert.

Info Diese Länder sind heute corona-frei 01.12.2020, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Schild weist auf das Impfzentrum im Stadion Düsseldorf hin. Bundesgesundheitsminister Spahn und NRW-Ministerpräsident Laschet besuchen am 01.12.2020 die Räume in der Arena, die zurzeit für die Impfungen vorbereitet werden. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Federico Gambarini Taiwan Die Insel-Demokratie war durch die kulturelle Gemeinsamkeit frühzeitig über den Ausbruch der Corona-Epidemie im chinesischen Wuhan aus erster Hand informiert. Die Verantwortlichen führten sofort Quarantäne-Maßnahmen und eine elektronische Nachverfolgung der Infektionen und Kontakte durch. Taiwan blieb als eines der wenigen Länder der Erde fast corona-frei. Australien Der fünfte Kontinent wandte im Kampf gegen die Pandemie die No-Covid-Strategie der grünen Zonen an. Mit einem scharfen Lockdown wurde zunächst die Metropolregion Melbourne vom Virus befreit, dann sukzessive das ganze Land. Auf punktuelle Ausbrüche reagieren die Behörden schnell und heftig. Die Inzidenz beträgt null. Mit vier Toten auf 100.000 Einwohner hat Australien eine der geringsten Sterberaten (Deutschland: 95). Israel Der jüdische Staat hat als erstes Land der Welt seine Bevölkerung durchgeimpft. Die Inzidenz, die zeitweise zur höchsten weltweit zählte, ist inzwischen auf 16 gefallen. Das Land hat die Pandemie überwunden.

Die Folgen der Corona-Pandemie dürften das weit übertreffen, selbst wenn eine überwiegende Mehrheit der Menschen geimpft und die sogenannte Herdenimmunität erreicht ist. Wann immer es zu lokalen Ausbrüchen kommt oder das Virus resistent gegen die vorhandenen Impfstoffe wird, müssen die Behörden eingreifen, kurze Lockdowns verhängen oder neue Impfkampagnen starten. Entsprechend wird die Arzneimittelforschung der Pharmakonzerne noch lange Zeit sich mit den Mutanten des Coronavirus beschäftigten und Milliarden Euro weltweit einsetzen. Pfizer-Chef Albert Bourla, dessen Konzern zusammen mit Biontech das bislang erfolgreichste Serum gegen die Seuche herstellt, spricht bereits von der dritten Impfung. „Wir werden noch 20 Jahre und mehr mit dem Coronavirus leben müssen“, prognostiziert auch der Kölner Infektiologe Matthias Schrappe, der bis 2011 Vize-Vorsitzender des Sachverständigenrats Gesundheit bei der Bundesregierung war. „Es wird immer wieder kleinere Ausbrüche, etwa in Pflegeheimen oder Obdachlosenasylen geben“, ergänzt der Mediziner, der früher die Unikliniken in Frankfurt und Marburg leitete.

Atemschutzmasken, Tests und Impfungen werden also nicht so schnell aus unserem Alltag verschwinden. Auch Reisen und Massenveranstaltungen sind nach der Überwindung der Pandemie wohl auf absehbare Zeit nur mit strengen Hygienekonzepten und Vorsorgemaßnahmen möglich. Vielleicht werden wir auch nicht mehr ganz unbefangen fremden Menschen die Hand geben oder uns wie ganz selbstverständlich umarmen und auf die Wangen küssen.

Noch ist nicht genau absehbar, wie die Zeit nach der akuten Verbreitung der Covid-Krankheit aussehen wird. Klar ist aber schon jetzt, dass unser Gesundheitssystem gewaltig aufrüsten muss – ähnlich wie unsere Sicherheitsarchitektur nach den Anschlägen vom 11. September 2001. In einem bemerkenswerten Schritt haben die Staats- und Regierungschef von 20 Ländern, darunter Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, aber auch die Landeschefs der Fidschi-Inseln, Albaniens oder Indonesiens eine Pandemie-Erklärung verabschiedet, in der sie darin übereinstimmen, „dass wir eine robustere internationale Gesundheitsarchitektur aufbauen können, die zukünftigen Generationen besseren Schutz bietet“.

Der Düsseldorfer Medizinsoziologe Nico Dragano sieht Deutschland dafür noch längst nicht ausreichend gerüstet. „Wir brauchen eine Neuaufstellung des öffentlichen Gesundheitssystems“, fordert der Forscher, der an der Uniklinik in der Landeshauptstadt lehrt. Und eine klare Agenda hat er auch schon. „Die Gesundheitsämter müssen digitaler werden. Wir brauchen in Zukunft ein Monitoring-System, um gefährliche Krankheiten frühzeitig überwachen zu können.“ Zugleich müsse, so Dragano, die Arbeit in den Gesundheitsämtern und der öffentlichen Gesundheitsvorsorge „attraktiver und besser bezahlt werden“.

Der Kölner Gesundheitsexperte Schrappe plädiert für eine stärkere Konzentration der Forschung auf Anti-Corona-Medikamente. „Wir benötigen dringend eine bessere medikamentöse Behandlung der Covid-Patienten. Die Impfung ist wichtig, kann es allein aber nicht richten. Die Krankheit wird zur Normalität gehören, deshalb brauchen wir wirkungsvolle Medikamente.“ Es müssten auch verstärkt Ersatzkliniken und Pflegekräfte im Wartestand bereitstehen, um eine künftige Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. „Unsere Reserven im Gesundheitswesen sind zu wenig elastisch“, meint der gelernte Internist und Krankenhausmanager.

Klar ist, dass die Gesundheitspolitik wie die innere Sicherheit zu einer Querschnittsaufgabe wird, die alle gesellschaftlichen Bereiche durchzieht. Zu lange wurden die staatliche Vorsorge vernachlässigt, Gesundheitsämter kaputt gespart und talentierte Ärztinnen und Ärzte vergrault. Wie in den Ländern Südkorea, Taiwan oder Israel muss die öffentliche Überwachung der Gesundheit der Bürger und ihr Schutz vor neuen Infektionskrankheiten als prioritäre Staatsaufgabe ausgebaut werden.

Die zweite große Herausforderung betrifft die Ungleichheit, die grundsätzlich durch jede Krankheit hervorgerufen wird, die aber ganz besonders in der Corona-Pandemie zutage trat. „Die Corona-Pandemie hat die soziale Ungleichheit verschärft“, sagt der Medizin-Soziologe Dragano und verweist auf die Studien von ihm und seinen Kollegen. Ein Phänomen, das bei allen Volkskrankheiten anzutreffen ist, egal ob Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychische Probleme. Dragano: „Sie treffen vor allem die ärmeren Schichten.“ In Deutschland beträgt der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen armen und reichen Männern acht Jahre zu Lasten der Unterschicht. Die Frauen aus den wohlhabenderen gesellschaftlichen Gruppen leben 4,5 Jahre länger als ihre ärmeren Geschlechtsgenossinnen. „Die Schere könnte sogar noch weiter aufgehen“, befürchtet der Düsseldorfer Forscher.

Längerfristige Verwerfungen durch die Corona-Pandemie sind auch für die Arbeitsplätze der Menschen zu erwarten. Digitalisierung und Automation haben einen neuen Schub erhalten, den die Unternehmen sicher noch ausbauen werden. In Neuseeland etwa, das die Covid-Krise bereits überwunden hat, befinden sich noch immer 27 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice. In Deutschland sind es derzeit – mitten in der Krise – nur unwesentlich mehr. Die Arbeitsforscher gehen deshalb davon aus, dass viele auch nach der Corona-Pandemie nicht automatisch wieder ins Büro wechseln. Das Stellenportal Stepstone hat vor Kurzem rund 28.000 Personen in Deutschland befragt, darunter auch Personalmanager und Recruiter. Nur vier Prozent davon wollen auch künftig ausschließlich von zu Hause aus arbeiten. Aber viele schätzen die Flexibilität des Homeoffice. 83 Prozent würden sehr gerne Arbeitsbeginn und -ende selbstständig bestimmen. „Das Büro wird zu einem Ort für bewusste Zusammenarbeit und interaktiven Austausch“, meint Stepstone-Experte Tobias Zimmermann. In Zukunft werde es deshalb einen Mix aus Homeoffice und externer Büroarbeit geben, auf den sich die Unternehmen – vor allem die kleineren und mittleren – dringend einstellen müssen.

Generell schätzen Ökonomen aber den Arbeitsplatzverlust durch Corona nicht allzu gravierend ein. So erwartete die Industrieländerorganisation OECD zu Beginn der Pandemie in den westlichen Demokratien einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 12,6 Prozent im Verlauf des Jahres 2020. Am Ende waren es trotz der zweiten harten Corona-Welle nur knapp sieben Prozent. In Deutschland sind nach Schätzungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) rund 750.000 Jobs durch die Pandemie verloren gegangen. Ein Teil davon wird nach der Krise wieder eine Stelle finden. Aber das Niveau davor wird so schnell nicht wieder erreicht „Sorge bereitet vor allem die Zunahme der Langzeitarbeitslosigkeit“, meint der Arbeitsmarktforscher und IW-Wissenschaftsleiter Hans-Peter Klös. „Der steigende Anteil der Langzeitarbeitslosen erschwert die schnelle Rückführung der Arbeitslosigkeit“, glaubt Klös. Die durch Corona beschleunigte Digitalisierung der Arbeitswelt werde indes völlig neue Qualifikationen erfordern wie freie Projekt-Mitarbeiter, Crowd- und Clickworker. Die werden aber nach den Erkenntnissen der Arbeitsmarktforscher nicht so schnell zu gewinnen sein.

Weniger pessimistisch sind viele Ökonomen über die Zukunft der Arbeit durch den Schub an Automation und Digitalisierung. Zwar wirkt die Corona-Pandemie wie ein Schock in diese Richtung. Und die beiden Unternehmensberatungsfirmen Deloitte und McKinsey gehen in ihren jüngsten Studien von einer hohen Bereitschaft der Unternehmen aus, in Roboter, automatisierte und digitalisierte Fertigungs- und Logistiksysteme zu investieren, in den kaum noch Arbeitskräfte nötig sind. Der renommierte Ökonom Daron Acemoglu von der Technologie-Schmiede Massachussetts Institute of Technologie meint: „Die Arbeitgeber haben jetzt viele Gründe, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Und darauf deuten jede Menge Fakten hin.“

Allerdings sind für einen solchen Schub hin zu mehr Automatisierung gewaltige Kapitalmengen notwendig. Im Anschluss an die Corona-Pandemie müssen die Unternehmen zunächst ihre laufende Produktion krisensicher machen und das alte Fertigungsniveau wiederherstellen. Außerdem sind die Zeiten unsicherer geworden. Die britische Beratergruppe Oxford Economics schätzt deshalb, das die globalen Investitionen bis 2025 im Wachstum eher nachlassen. In Ländern wie Japan, Singapur oder Südkorea ging die zunehmende Automatisierung sogar mit einer Steigerung der Stellen einher. Ein anhaltend hohe Arbeitslosigkeit ist also als Folge der Corona-Pandemie eher nicht zu erwarten.