Kommentar zum IG-Metall-Vorstoß : Die Vier-Tage-Woche löst keine Strukturkrise

Volkswagen stehen in Emden auf Halde. Foto: dpa/Tobias Bruns

Meinung Die IG Metall schlägt eine Vier-Tage-Woche vor. Doch was bei Volkswagen in den 90er Jahren gut war, ist kein Patentrezept für die aktuelle Krise. Vollen Lohnausgleich können sich die Betriebe gar nicht leisten.

Die Pandemie hat die Wirtschaft fest im Griff, auch wenn die Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurückkehren und die Fließbänder wieder laufen. Es spricht für die IG Metall, dass sie sich früh Gedanken macht, wie Betriebe die Lasten tragen können. Die Frage, wer die Folgen der Krise bezahlt, wird noch in vielen Branchen zu Kämpfen führen.

Mit seinem Vorschlag, die Vier-Tage-Woche einzuführen, greift Gewerkschafts-Chef Jörg Hofmann auf einen Klassiker zurück. Als 1993 bei Volkswagen der Abbau von Zehntausenden Jobs drohte, schrieben der damalige Personalvorstand Peter Hartz und die IG Metall Tarifgeschichte, als sie die Vier-Tage-Woche erfanden. Die Arbeitsplätze wurden gerettet, die Arbeitnehmer mussten nur auf einen Teil des Lohns verzichten. Doch was bei Volkswagen in einer speziellen Unternehmenskrise funktionierte, wird in der Corona-Rezession nicht das Patentrezept sein.