Kommentar zu Lieferausfällen und Studien : Die Versäumnisse von Astrazeneca

Impfstoff von Astrazeneca. Foto: dpa/Russell Cheyne

Lieferungen in die EU gestoppt, den Impfstoff nur an wenigen Älteren erprobt: Der britische Impfstoff-Hersteller enttäuscht. Und er könnte die Bundesregierung bei der Impfstrategie in eine heikle Lage bringen.

Die Entwicklung eines Impfstoffs ist eine große Herausforderung und dauert meist Jahre. Dass es allein in Europa schon drei Herstellern gelungen ist, binnen eines Jahres ein Vakzin gegen das Coronavirus zu entwickeln und zu produzieren, ist ein großer Erfolg. Der Impfstoff ist das Ticket zurück zur Normalität, er kann die Pandemie stoppen. Dass es angesichts der weltweiten Nachfrage zu Engpässen kommt, kann nicht verwundern. Doch wie Astrazeneca damit umgeht, ist zweifelhaft.

Das britische Unternehmen hatte die EU-Staaten unlängst mit der Nachricht überrascht, nun deutlich weniger zu liefern als geplant. Beim Konkurrenten Biontech kann man die Verzögerungen nachvollziehen, da er Kapazitäten aufstocken will. Doch der Stopp von Astrazeneca wirft die Frage auf, ob die EU-Staaten zwar gerne Vorauszahlungen leisten dürfen, dann aber bei Problemen zugunsten anderer Länder und vor allem Großbritannien zurückstehen sollen. Nach ehrbarem Kaufmann sieht das Ganze nicht aus.

Zudem ist Astrazeneca bei seinen Zulassungsstudien schnell, aber nicht gründlich gewesen. An Älteren haben die Briten ihren Stoff kaum erprobt. Das ist problematisch, weil der Bund voll auf Astrazeneca gesetzt hat – was Mengen und Einsatzorte angeht. Anders als Biontechs Impfstoff soll der von Astrazeneca auch in Praxen und bei Hausbesuchen eingesetzt werden.