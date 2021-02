Corona-Achterbahn : Europa extrem – die einen lockern, die anderen saufen ab

Deutsche Soldaten einer Sanitätseinheit verlassen eine Transportmaschine der Bundeswehr am Flughafen in Lissabon, um in Portugal bei der Bekämpfung der Pandemie mitzuhelfen. Foto: AP/Armando Franca

Analyse In Portugal helfen Bundeswehr-Sanitäter aus, in Italien gibt es wieder Aperitifs an der Bar. Europa befindet sich in einer Dauerspirale von Verschärfung und Lockerung in der Corona-Pandemie. Warum die EU-Länder so nicht weitermachen können.

Für Kanzleramtsminister Helge Braun gehört es zu den wenigen Gewissheiten in der Corona-Pandemie. „Wir können davon ausgehen, dass die Infektionszahlen bei einem Lockdown zuverlässig sinken“, sagte der CDU-Politiker unlängst. Doch diese Erkenntnis hat fatale Folgen. Denn so sicher die Zahl der Neufälle nach einem bewusst herbeigeführten Stillstand des öffentlichen Lebens sinkt, so heftig ist der Druck, dann schnell wieder die Maßnahmen zu lockern.

Am stärksten unter den Ländern der Europäischen Union (EU) und inzwischen sogar weltweit hat es Portugal getroffen. Mit 825 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern schlägt der einstige Musterstaat im Kampf gegen die Corona-Pandemie jetzt alle Rekorde. Zwei Gründe haben zur aktuellen Situation geführt. Die Regierung hat die strengen Maßnahmen in der Weihnachtszeit gelockert, und die britische Mutation des Coronavirus hat bereits eine beherrschende Stellung im Infektionsgeschehen eingenommen. Die Gesundheitsbehörden sind hilflos, die Versorgung der Kranken steht vor dem Kollaps. 94 Prozent der Intensivbetten sind belegt – in einem Land, das mit 4,2 Plätzen pro 100.000 Einwohnern in Europa ohnehin auf dem letzten Platz steht. Die Oberfeldärztin Nicole Weihgold berichtet in der „Süddeutschen Zeitung“, dass auf 120 Patienten lediglich vier Ärzte kommen. Die Mediziner müssen deshalb abwägen, welchen Covid-Kranken sie helfen und wo eine Behandlung aussichtslos ist. Das böse Wort der Triage macht die Runde, Bergamo und die Lombardei lassen grüßen.

Immerhin ist Hilfe von außen in Sicht. Die Bundeswehr hat mit einer A400M-Transportmaschine 26 Soldaten ihres Sanitätsdienstes in das westlichste EU-Land ausgeflogen. In den kommenden drei Wochen sollen sich acht Ärztinnen und Ärzte um die portugiesischen Patienten kümmern. Ein Tropfen auf den heißen Stein, auch wenn Österreich und Spanien nun helfen wollen. Immerhin waren die Deutschen die Ersten und wurden in dem südeuropäischen Land wie Volkshelden begrüßt.

Während das portugiesische Gesundheitssystem mit fehlenden Kapazitäten kämpft und die Menschen dort das Haus seit dem 15. Januar nur noch mit triftigem Grund verlassen dürfen, haben die Italiener bereits wieder Bars und Restaurants geöffnet. Zwar liegt dort die Sieben-Tage-Inzidenz mit 142 weit über der deutschen von 96. Doch seit die täglichen Neufälle am Stiefel seit Mitte November von mehr als 35.000 auf mittlerweile rund 12.000 gefallen sind, gab es kein Halten mehr. In 16 der 20 Regionen, die im italienischen Ampelsystem auf Gelb gesprungen sind, dürfen die Menschen wieder auswärts essen gehen, einen Espresso in der Eckkneipe trinken und die schönen Museen des Landes besuchen. Auch die Schüler werden wieder in Klassen unterrichtet, obwohl der Präsenzunterricht nach Meinung vieler Wissenschaftler als Infektionstreiber gilt.

Ähnlich sieht es in Österreich und Polen aus. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hält bereits die zweite Infektionswelle für überstanden. Ab dem 8. Februar dürfen Schulen, Museen und der Einzelhandel wieder ihre Türen öffnen. Corona-Schnelltests sollen für mehr Sicherheit sorgen, in den Bildungsanstalten wird der Unterricht im Wechsel erteilt. Ursprünglich hatte der ÖVP-Politiker vor, Lockerungen erst ab einem Inzidenzwert von 50 zu erlauben. Doch auch hier wurde der Druck zu groß, als die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen unter den Wert von 100 sank. Dazu passt es, dass sich nun auch wieder Personen aus mehr als zwei Haushalten treffen dürfen. Und über die Öffnung von Cafés und Restaurants will die österreichische Regierung in zwei Wochen beraten.

Die rechtspopulistische Regierung in Polen hat ihre Maßnahmen ebenfalls gelockert, seit die 100er Marke unterschritten wurde. Während sich zu Jahresbeginn noch Hotelinhaber und Restaurantbesitzer zu wütenden Protesten versammelten, dürfen jetzt Einkaufszentren, Museen und Sportanlagen wieder Kunden und Besucher zulassen. Sank die Zahl der Neuinfektionen in Österreich von 9000 auf zuletzt 1000, kommen die Inzidenzwerte in Polen von der unglaublichen Höhe von 473 Mitte November.

Das Muster ist überall das Gleiche. Erst schnellen die Zahlen gigantisch nach oben, weil das Infektionsgeschehen diffuser wird und vielleicht schon ansteckendere Mutationen unterwegs sind. Dann gelingt über den Lockdown die Absenkung der Infektionszahlen, bevor schließlich bei zwar noch immer viel zu hohen aber im Vergleich zu den Rekordwerten doch deutlich niedrigeren Marken die Regierungen die Zügel schleifen lassen.

Wie sehr das Vertrauen in die europäischen Regierungen dadurch sinkt, lässt sich am Beispiel Frankreichs und der Niederlande studieren. Auch in Paris hat Präsident Emmanuel Macron schnell die Öffnung des Einzelhandels und der Friseursalons nach dem scharfen Lockdown von Anfang November bis Mitte Dezember verfügt. Die Zahl der Neuinfektionen war dort von mehr als 50.000 auf 10.000 Anfang Dezember gefallen und liegt jetzt doch wieder bei 23.337, die Inzidenz hat die 200er Marke überschritten.

Die Situation in Frankreich könnte schnell richtig dramatisch werden. Denn nach Angaben von Gesundheitsminister Olivier Véran hatten sich die festgestellten Infektionen mit mutierten Formen des Virus zuletzt vervierfacht, von täglich 500 auf 2000. Das sind bereits zehn Prozent aller Ansteckungen, im Nachbarland Belgien sind es schon 15 bis 20 Prozent. Laut dem Minister ist vor allem die britische Variante B.1.1.7 auf dem Vormarsch. Von diesen Daten aufgeschreckt wollen Macron und seine Regierung noch vor Ende der Woche über die erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Im Gespräch sind eine Beibehaltung der geltenden Sperrstunde ab 18 Uhr und Ausgangssperren am Wochenende. Sogar ein dritter strenger Lockdown mit einer neuerlichen Schließung der meisten Geschäfte ist im Gespräch.

Aus diesem Grund hat auch der geschäftsführende niederländische Ministerpräsident Mark Rutte allen Lockerungen in seinem Land eine Abfuhr erteilt, nachdem das Land vorher allzu sorglos mit der Krise umgegangen war. Lediglich die Grundschulklassen sollen wieder in Präsenz unterrichtet werden. Die umstrittene Ausgangssperre, die seit dem 23. Januar unseren Nachbarn verbietet, nach 21 Uhr das Haus zu verlassen, soll womöglich bis zum 2. März verlängert werden, um die Zahl der Infektionen nachhaltig zu senken. Der strenge Lockdown für Läden sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen wird ohnehin bis zu diesem Datum beibehalten.

Das Bild in Europa bleibt vielschichtig. Gerade auch in Deutschland, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unbedingt an den jetzigen strengen Regeln festhalten will, ist die Debatte um Lockerungen voll im Gange. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat einen detaillierten Öffnungsplan ausarbeiten lassen, der eine Lockerung entlang von Inzidenzwerten vorsieht. Auch hier sollen Schulen schon ab einer Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern von 100 Wechselunterricht gestattet werden. Außerdem sind Beerdigungen ab diesem Wert bis zu 100 Trauergästen zugelassen. Bei Zahlen unter 50 sind dann der Einzelhandel und Restaurants mit einem verschärften Hygienekonzept dran, bei weniger als 25 sogar Theater-, Kino- und Freizeitveranstaltungen mit bis zu 250 Besuchern.