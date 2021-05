„Dient der Pandemie-Bekämpfung“ : Die Schule als Testzentrum?

Ein Schüler aus Groß-Gerau führt vor seiner Abiturprüfung einen Corona-Schnelltest durch. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

München Der Münchner Statistik-Professor Göran Kauermann glaubt, dass durch verpflichtende Tests an Schulen die Dunkelziffer der Infektionen deutlich gesenkt werden kann.

Die Corona-Pandemie hat mittlerweile eine erkleckliche Zahl fachkundiger Leute an die Öffentlichkeit gespült, mit denen sich Talkshows und Interviews abwechslungsreich und kontrovers bestreiten lassen. Dabei begegnen einem nicht nur Virologen, die am Anfang der Pandemie die öffentliche Meinung beherrschten, sondern vermehrt auch Epidemiologen, Physiker, Modellierer, Infektiologen, Intensivmediziner.

Nun tritt mit einer bedenkenswerten Stellungnahme ein Statistiker hervor, es ist Göran Kauermann, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er gehört deren „Covid-19 Data Analysis Group“ an. Gegenüber dem „Münchner Merkur“ hat er sich Gedanken über eine zu allgemeine Betrachtung der Inzidenz-Werte gemacht. Er sagt: „Die Inzidenz als Gesamtzahl ist derzeit aus vielerlei Hinsicht nicht mehr aussagekräftig. Sie bildet das tatsächliche Infektionsgeschehen nicht mehr ab.“ Wichtig sei es vielmehr, sorgfältig zu unterscheiden; tatsächlich sind die Inzidenzzahlen bei den Über-80-Jährigen eindeutig rückläufig. Steigende Inzidenzzahlen seien hingegen bei den Schülern und Jugendlichen festzustellen, „mutmaßlich auch wegen der Virus-Varianten“. Kauermann: „Wir können aber auch nachweisen, dass durch die Tests an Schulen die Dunkelziffer deutlich gesunken ist.“

Nun werden Tests an Schulen seit geraumer Zeit kontrovers diskutiert. Manche halten sie für unentbehrlich, um das Infektionsgeschehen an dem Ort zu kontrollieren, an dem es befeuert werde. Andere finden sie unpraktikabel und beschwerlich, und der Effekt stehe in keinem Verhältnis zum Aufwand. Zudem komme es häufig zu falsch-negativen Ergebnissen, die den Unwägbarkeiten bei Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Schnelltests geschuldet seien.

Kauermann vertritt eine entschiedene Position und stützt sie auch durch Datenanalysen. Sie zeigen, so der Statistiker, „dass offene Schulen sogar zur Pandemiebekämpfung beitragen, solange dort verpflichtend und dicht getestet wird“. Man finde auf diese Weise „zwei- bis dreimal so viele infizierte Kinder und Jugendliche“, die ansonsten, etwa im Homeschooling, nie getestet worden wären.

Nun besteht der Einwand, dass sich die Kinder möglicherweise erst in der Schule anstecken. Den, so Kauermann, könnte man entkräften: „Wir haben uns die erste Woche nach den Osterferien angesehen. Die Inzidenzen bei den Kindern, die in dieser Woche zur Schule gegangen sind und dort getestet wurden, sind deutlich angestiegen. Diese gefundenen Infektionen können aufgrund der Inkubationszeit von etwa fünf Tagen nicht auf Infektionen an der Schule zurückgeführt werden. In der Schule wurden sie dann aber durch die Testpflicht gefunden.“ Das funktioniere natürlich nur, wenn in der Schule eine Testpflicht bestehe, der niemand entkomme. Dann aber könne die Schule „in der Pandemiebekämpfung ein sinnvolles Instrument“ sein.