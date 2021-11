Die Corona-Trägheit von Bund und Ländern : Die immer gleichen Fehler der Politik

Ein Intensivpfleger arbeitet auf einer Intensivstation des RKH Klinikum Ludwigsburg an einem Covid-19-Patient. Europa befindet sich nach Angaben des zuständigen Regionalbüros der Weltgesundheitsorganisation WHO erneut im Zentrum der weltweiten Coronavirus-Pandemie. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Berlin Noch immer weigern sich viele Politiker, die Wucht der Corona-Zahlen rechtzeitig zu erkennen. Jetzt ist die Krise fast wieder am Anfang – trotz der vorhandenen Impfstoffe.

Man weiß nicht, was schlimmer ist: Dass die Verantwortlichen auf allen politischen Ebenen die Dynamik der Corona-Zahlen nicht ausreichend ernst nehmen und viel zu spät reagieren. Oder dass sie an Versprechungen wie dem Verzicht auf Impfpflicht oder Lockdowns festhalten, obwohl in den Hinterzimmern genau darüber diskutiert wird. Unfähigkeit und Unehrlichkeit sind aber ein Paar, das die politische Glaubwürdigkeit nachhaltig erschüttern kann. Es ist ernst, liebe Politiker, nehmen Sie es auch ernst.