So kann die vierte Welle gebrochen werden : Alternativen zum Lockdown – was jetzt möglich ist

Ein Intensivpfleger arbeitet auf einer Intensivstation des RKH Klinikum Ludwigsburg an einem Covid-19-Patient. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Analyse Berlin/Düsseldorf Der Lockdown per Verordnung ist abgeschafft – und das wird jetzt zum Problem. Die Ministerpräsidentenkonferenz sucht nach Alternativen. Doch die dürfen nicht mehr Verwirrung stiften als die alten Regeln.

Der Kater ließ nicht lange auf sich warten. Statt des Freiheitstages, den sich viele zum Ende der „epidemischen Notlage von nationaler Tragweite“ gewünscht hatten, starren jetzt alle wie gebannt auf die täglich steigenden Infektionszahlen. Und alle erwarten verschärfte Maßnahmen, ja einen Lockdown. Denn noch ist es den politisch Verantwortlichen nicht gelungen, der vierten Welle auch nur ansatzweise die Spitze zu brechen. Die meisten Virologen und Epidemiologen erwarten Inzidenzen (wöchentliche Ansteckungen je 100.000 Einwohner) von mehr als 1000 bis spätestens Ende Dezember. Ein Positionspapier von mehreren Wissenschaftlern, das am Montag veröffentlicht wurde, hat diese Prognose noch einmal bekräftigt. Und schon jetzt müssen Länder wie Sachsen, Bayern oder Thüringen ihre nicht untergebrachten Covid-Patienten mit Maschinen der Bundeswehr ausfliegen.

Wie kann die am Dienstag tagende Ministerpräsidentenkonferenz nun die Lage schnell meistern, ohne einen allgemeinen Lockdown zu verhängen, der rechtlich derzeit gar nicht möglich ist? Am einfachsten wäre es, die epidemische Notlage wieder einzuführen. Dazu wäre ein einfacher Bundestagsbeschluss erforderlich. Dann könnten die Länder oder die Ministerpräsidentenkonferenz wie schon bei den beiden anderen Lockdowns verfahren. Anders als beim letzten Mal könnten die Abgeordneten sich verpflichten, bis zum Auslaufen ein gesetzliches Regelwerk zu schaffen, das künftig auf Notverordnungen der Bundes- und Landesregierungen verzichtet.

Doch vielleicht ist es auch gut, das gerade beschlossene Regelwerk mit dem novellierten Bundesinfektionsschutzgesetz erst einmal so zu lassen. Das zwingt die Regierungen auf Bundes- und Landesebene zu Maßnahmen, die ein besseres demokratisches Fundament haben. Schließlich wird am Dienstag das Bundesverfassungsgericht über die Bundesnotbremse entscheiden, die das Leben in Deutschland von April bis Juni maßgeblich beschränkte und viele Freiheitsrechte außer Kraft setzte. Die Bundesrichter werden dazu ein differenziertes Urteil fällen, so viel lässt sich jetzt schon absehen. Vor allem Schulschließungen und generelle Lockdowns dürften erheblich erschwert werden.

Damit entfällt das leichteste Instrument, die vierte Welle zu brechen. Mit ihm ging der jetzt geschäftsführende Chef des Bundeskanzleramts gerne hausieren. Es gilt als das letzte Mittel, wenn sonst nichts mehr hilft. Es ist aber auch der Holzhammer, der undifferenziert zuschlägt. Womöglich brauchen die neue Bundesregierung und die Länderchefinnen und -chefs dieses Instrument als letzten Ausweg. Die Autorinnen und Autoren des jüngsten Positionspapier aus der Wissenschaft, darunter die Kanzler-Beraterin Viola Priesemann und der bekannte Intensivmediziner Christian Karagiannidis, empfehlen einen Not-Schutzschalter – vor allem im Hinblick auf die neue, noch ansteckendere Variante Omikron.

So sehr man es bedauern kann, die neue Ampel-Koalition wird indes eine Wiedereinführung der epidemischen Notlage verhindern. Den Ministerpräsidenten und der alten und neuen Bundesregierung verbleiben als Optionen also nur die Einführung eines differenzierten Regelwerks. Neben den beschlossenen Maßnahmen wie 2G- und 2G-Plus-Regeln (Zutritt für Freizeiteinrichtungen und Restaurants nur für Geimpfte und Genesene, in etlichen Fällen auch nur nach Vorlage eines Negativtests) wird wohl eine flächendeckende Maskenpflicht und die Begrenzung von Besucherzahlen und privaten Treffen erfolgen. Weil die Inzidenzen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sind und deshalb auch die Situation in den Krankenhäusern nicht überall gleich kritisch ausfällt, empfiehlt sich als Kriterium für Notmaßnahmen eine klare Größe. Etwa die Zahl, wie viele Covid-Patienten derzeit in eine Klinik eingewiesen werden. Das ist die inzwischen wichtiger gewordene Hospitalisierungsrate. Sie entspricht der Zahl der Menschen je 100.000 Einwohner, die in den vergangenen sieben Tagen die Krankenstationen wegen ihrer Corona-Ansteckung füllen.

Liegt diese Rate über einer gewissen Größe, unter Wissenschaftlern und im Infektionsschutzgesetz ist die Zahl neun die entsprechende Grenze, so müssen die Länder mit geeigneten Maßnahmen die Kontakte scharf reduzieren – Konzerte, Tanzveranstaltungen, Fußballspiele mit Zuschauern oder Messen sind dann nicht mehr möglich. In Läden dürfte die Zahl der Besucher begrenzt werden. Als allerletzte Maßnahme – aber wirklich nur, um direkte Not in Krankenhäusern abzuwenden – müsste die Präsenzpflicht in Schulen aufgehoben werden. Eine allgemeine Schulschließung darf es nicht mehr geben. Man darf gespannt sein, was das Bundesverfassungsgericht dazu am Dienstag verkündet.