Pandemie in NRW : Die Maskenpflicht an Schulen muss bleiben

Eine Maske liegt im Klassenzimmer. Foto: dpa/Matthias Balk

Meinung Düsseldorf In Bayern und Baden-Württemberg ist die Maskenpflicht an den Schulen gefallen. NRW darf diesen Vorbildern nicht folgen. Es muss unbedingt verhindert werden, dass die Schulen in diesem Winter wieder schließen müssen.