Virusvarianten-Gebiete : Die Einreise-Lockerungen kommen zu früh

Bundespolizisten kontrollieren auf dem Frankfurter Flughafen Passagiere eines Fluges aus Portugal. Deutschland lockert die wegen der Verbreitung besonders ansteckender Corona-Varianten verhängten Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien und Nordirland, Russland, Indien und Nepal. Foto: dpa/Boris Roessler

Meinung Der deutsche Zickzack-Kurs bei den Einreisebestimmung für Länder mit gefährlichen Virusvarianten ist nicht nachvollziehbar. Offene Grenzen und freier Handel sind offenbar wichtiger als Vorsorge vor weiteren Ansteckungen.

Die politischen Prioritäten bei der Virus-Bekämpfung sind eindeutig, wenn auch nicht immer verständlich. An oberster Stelle steht die Offenhaltung der Grenzen, egal wie ansteckend eine mögliche Virus-Variante ausfällt. Fast ebenso hoch ist die Wertigkeit des Datenschutzes, selbst wenn eine Nachverfolgung des Virus deutlich erschwert wird. Ob für Schülerinnen und Schüler hingegen Präsenzunterricht in jedem Fall ermöglicht wird, gilt als nicht so wichtig.

Nur so ist die Entscheidung von Robert-Koch-Institut und den zuständigen Bundesministerien zu verstehen, trotz rasant steigender Inzidenzen in Großbritannien, Russland oder Portugal den Reiseverkehr mit diesen Ländern deutlich zu lockern. In allen drei Staaten wäre nach deutschen Maßstäben längst die Bundesnotbremse gezogen worden. Doch offene Grenzen und der ungehinderte Austausch von Waren und Dienstleistungen wie etwa Tourismus sind für die Politik von höherer Bedeutung als der Schutz der eigenen Bevölkerung.

Auch die Begründung für die Rückstufung dieser Länder vom Virusvarianten- zum Hochinzidenzgebiet, aus dem man sich schnell freitesten kann, ist bezeichnend. Die hochansteckende Delta-Variante sei in Deutschland inzwischen so verbreitet, dass verschärfte Grenzbestimmungen nichts mehr bringen würden, heißt es. Der Denkfehler ist klar. Denn das Virus mag sich in Deutschland jetzt wieder schneller verbreiten. Wenn aber neue Infektionsherde hinzukommen, nimmt das Ansteckungstempo erheblich an Fahrt auf. Und die Wege des Virus nachzuvollziehen, wird dann vollends unmöglich.

Sehenden Auges trägt die Bundesregierung und ihre Gesundheitsbehörde dazu bei, dass es beschleunigt zu einer vierten Welle kommt. Sollte die trotz des Impffortschritts dann erneut zu schärferen Kontaktbeschränkungen führen, hätten am Ende sicher wieder die Schülerinnen und Schüler den Nachteil. Dass Wechsel- und Distanzunterricht selbst im dritten Jahr hintereinander möglich bleiben, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kürzlich nicht ausgeschlossen.