Corona-Kennzahlen : Schaut mehr auf die Krankenhäuser

Intensivmediziner der Station 43 bei der Arbeit in der Berliner Charité. Foto: dpa/Carl Gierstorfer

Meinung Nach wie vor heben Corona-Maßnahmen wie Notbremse oder andere Kontaktbeschränkungen auf die Sieben-Tage-Inzidenzen ab. Das ist zu oberflächlich und manchmal auch falsch.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will sich wieder mehr auf die drängenden inhaltlichen Fragen der Corona-Pandemie konzentrieren als auf den Machtkampf mit seinem Rivalen Markus Söder. Das könnte ankommen, zumal der Christdemokrat die Zahl der belegten Betten auf den Intensivstationen am Montag zu Recht als wichtigstes Warnsignal genannt hat.

4662 Covid-Patienten zählt das Divi-Register der Intensivmediziner auf den Notfallstationen der Kliniken bundesweit. Das ist nicht mehr weit vom bisherigen Höhepunkt von 5762 (Stand am 3. Januar) entfernt. Denn täglich wächst die Zahl netto um knapp 80 an – Tendenz steigend. Auf über 7000 könnte die Zahl nach Angaben des Leiters des Divi-Registers, Christian Karagiannidis, ansteigen, wenn sich der von allen erwartete schärfere Lockdown weiter verzögert. Dann wäre rechnerisch fast jedes Intensivbett in Deutschland belegt, und die Ärzte müssten an die eiserne Reserve. Trübe Aussichten, weil es dafür derzeit nicht genügend Personal gibt.

Doch die Appelle der Intensivmediziner drohen zu verhallen. Stattdessen richten die Länder und im geplanten neuen Infektionsschutzgesetz auch der Bund alle Corona-Maßnahmen an der Zahl der wöchentlichen Infektionen pro 100.000 Einwohner aus. Trotz der vielfachen Kritik sind die Inzidenzwerte nach wie vor die entscheidende Währung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Als sogenannter nachlaufender Indikator ist die Zahl der belegten Betten nur eine ergänzende Information. Das könnte sich bitter rächen. Denn seit den Ostertagen haben die Gesundheitsämter und damit auch das Robert-Koch-Institut (RKI) keine gesicherten Daten mehr über das Infektionsgeschehen. Es wird zu wenig getestet und nur verzögert gemeldet. Alle Daten des RKI stehen noch immer unter dem Vorbehalt des Meldeverzugs der Ostertage.

Auch wenn das wohl in den nächsten Tagen besser wird, so bleibt die noch immer viel zu geringe Zahl der Tests eine der Hauptursachen, dass die derzeit gemeldeten Inzidenzen viel zu niedrig angesetzt sind. Die Intensivärzte schätzen, dass die jetzigen Belegzahlen in den Krankenhäusern eine Inzidenz von 160 vor zwei Wochen nahelegen. Aktuell gemessen wurden am Montag hingegen nur ein Zahl von 136 neuen wöchentlichen Fällen pro 100.000 Einwohnern.

Laschet hat recht, wenn er sagt, dass die Lage an den Krankenhäuser eigentlich keinen Aufschub für weitere strenge Maßnahmen mehr duldet – unabhängig vom geplanten bundeseinheitlichen Infektionsschutzgesetz.

Deshalb ist die reine Betrachtung der Inzidenzen nicht mehr zeitgemäß. Die Belegzahlen auf den Intensivstationen müssen ein gleichwertiger Indikator werden – für die Maßnahmen der Kommunen, der Länder und des Bundes. Daneben sollten auch die Impfquote, der Anteil der positiven Tests an allen Untersuchungen und die Todeszahl herangezogen werden. Nur so ist das Bild in einem komplexen Infektionsgeschehen vollständig.