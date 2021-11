Steigende Infektionszahlen : Diakonie fordert Impfpflicht in Pflegeheimen und Kliniken

Diakonie fordert Impfpflicht in Pflegeheimen und Kliniken

In vielen Pflegeheimen gelten inzwischen schon wieder besondere Sicherheitsmaßnahmen. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Düsseldorf Die Diakonie betreibt etliche Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland. Ihr Präsident fordert nun eine vorübergehende Impfpflicht in Pflegeinrichtungen und im Gesundheitswesen. Es geht ihn um alle Beschäftigen mit Patientenkontakt.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie fordert eine vorübergehende Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und im Gesundheitswesen. Für besonders gefährdete Menschen sei ein Zögern von Politik und Behörden lebensgefährlich, sagte Lilie am Montag in Berlin.