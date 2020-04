Lokales Online-Shopping : DHL hilft Einzelhändlern in der Corona-Krise beim Verkauf

Bonn Die Corona-Krise hat Einzelhändler in ganz Deutschland vor ein riesiges Problem gestellt. DHL will nun Unterstütrzung anbieten. Die Initiative „DHL lokal handeln“ ist bereits gestartet.

Ermutigt durch die Erfahrungen im Kreis Heinsberg bietet die Logistiksparte der Deutschen Post DHL nun Inhabern von in der Corona-Krise geschlossenen Geschäften ihre Hilfe an. DHL Paket startete die Initiative „DHL lokal handeln“ zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels, wie das Unternehmen am Dienstag in Bonn mitteilte. Es gibt Geschäftsinhabern Hilfestellung bei der Frage, wie sie ihre Waren an ihre Kunden versenden und ihr Produktangebot online verfügbar machen können.

Im Kreis Heinsberg waren zur Karnevalszeit die ersten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen aufgetreten. Der Kreis gilt mit der bisher größten Gruppe an Infizierten als „Epizentrum“ der Corona-Pandemie in Deutschland. DHL beliefert dort seit Ende März ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen mit Lebensmitteln von Rewe. Die Post sammelt Bestellzettel bei den Haushalten ein, Rewe-Läden stellen die Lieferung zusammen, die Post liefert diese Pakete dann am Folgetag aus. Inzwischen schloss sich auch Edeka dem kontaktlosen Lieferservice in Heinsberg an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.