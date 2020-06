Britische Dexamethason-Studie : WHO feiert „Durchbruch“ im Kampf gegen Covid-19

Ein Patient liegt während seines Aufenthalt im Krankenhaus Großhadern in einem Intensivzimmer an einem Beatmungsgerät und einem Dialysegerät. Archivfoto. Foto: dpa/Peter Kneffel

Oxford Zumindest für schwere Fälle von Covid-19 gibt es jetzt Hoffnung. Das Medikament ist günstig und gut verfügbar. Der Entzündungshemmer Dexamethason verringere nachweislich die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten.

Die vorläufigen Ergebnisse, der noch unveröffentlichten klinischen Studie weisen darauf hin, dass Dexamethason die Sterberate bei schweren Covid-19-Verläufen senken könnte. Bei Patienten, die künstlich beatmet wurden und das Medikament bekamen, sank die Sterberate um ein Drittel, wie die federführenden Wissenschaftler von der Universität Oxford am Dienstag in einer Pressemitteilung berichteten. Die Ergebnisse der „Recovery“-Studie sind aber bisher nicht von anderen Experten begutachtet worden.

In der Studie untersuchen Wissenschaftler die Eignung verschiedener bereits zugelassener Medikamente als Mittel gegen Covid-19. Insgesamt sind den Angaben zufolge mehr als 11.500 Patienten aus über 175 Kliniken in Großbritannien in die Studie aufgenommen. Der Dexamethason-Teil der Studie umfasste demnach 2104 Patienten, die für zehn Tage einmal täglich 6 Milligramm Dexamethason bekamen. 4321 Patienten dienten als Kontrollgruppe.

Die Sterblichkeit nach 28 Tagen war unter den künstlich beatmeten Patienten am höchsten. Sie lag ohne Dexamethason-Behandlung bei 41 Prozent. In der Versuchsgruppe sank sie um ein Drittel. Bei den Patienten, die Sauerstoff bekamen, aber nicht künstlich beatmet wurden, sank sie um ein Fünftel. Bei den Patienten, die gar keinen Sauerstoff benötigten, zeigte die Behandlung keine Wirkung.

Die Studienergebnisse zeigten eine klare und große positive Auswirkung auf die Überlebensrate von Patienten, die so krank sind, dass sie eine Sauerstoffbehandlung benötigen, sagte Peter Horby von der University of Oxford, einer der Leiter der Studie. „Also sollte Dexamethason jetzt zum Standard bei der Behandlung dieser Patienten werden“, sagte er. Das Medikament sei preiswert, verfügbar und könne sofort verwendet werden, um weltweit Leben zu retten.

Steroide wirken entzündungshemmend, was besonders Covid-19-Patienten helfen kann, deren Immunsystem im Kampf gegen die Coronainfektion überreagiert. Weil dies tödliche Folge haben kann, setzen Ärzte in solchen Fällen Steroide und andere Entzündungshemmer ein. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat allerdings gewarnt, Steroide in einem frühen Krankheitsstadium einzusetzen, weil sie die Heilung insgesamt verlangsamen könnten.