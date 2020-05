Aktion „Deutschland spricht“ : Verfolgen Sie hier live Debatten über die Coronakrise

Sylvia Kupers, 58, aus Düsseldorf und Jens Schubert, 30, aus Berlin diskutieren bei „Deutschland spricht“. Foto: Youtube/ Zeit Online

Düsseldorf Tausende Menschen in ganz Deutschland diskutieren heute über die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen. Die Rheinische Post und die „Zeit“ bringen Fremde miteinander ins Gespräch, die völlig unterschiedlicher Meinung sind. Hier können Sie einige der Debatten live verfolgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Aktion „Deutschland spricht“ funktioniert so: Leserinnen und Leser, die mitmachen wollten, haben jeweils sieben Fragen rund um die Corona-Pademie und den Umgang der Politik damit beantwortet. Ein Algorithmus hat ihnen anschließend einen Gesprächspartner vermittelt, der in möglichst vielen Punkten anderer Meinung ist - die Idee dabei: möglichst viele Menschen miteinander ins Gespäch bringen, die sonst wahrscheinlich niemals Argumente austauschen würden. Heute um gegen 15 Uhr finden bundesweit tausende Diskussionen über Videokonferenz-Apps statt. Wir dokumentieren einige davon.

Maren Könemann aus unserer Redaktion probiert es heute selbst aus: Sie hat sich bei „Deutschland spricht“ angemeldet und diskutiert mit Leonie Burgard, 26, aus Ostfildern. Bei Instagram können Sie Ausschnitte des Gesprächs ab ca. 15.30 Uhr verfolgen.

Maren Könemann aus der RP-Redaktion macht bei „Deutschland spricht“ mit und dokumentiert ihr Gespräch bei Instagram. Foto: Instagram/Rheinische Post

Alternativ können Sie sich hier Livestreams einiger Gespräche anschauen. Sofern eine dritte Person im Bild zu sehen ist, handelt es sich dabei um einen Redakteur oder eine Redakteurin, die das Gespräch begleiten.

Christian von Göler, 53, leitet als Geschäftsführer ein mittelständisches Unternehmen im Großraum Düsseldorf. Sein Gesprächspartner Christian Mayer, 44, ist Sozialarbeiter und lebt in Ravensburg. Sie sind in fünf Fragen zur Corona-Politik verschiedener Meinung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Sylvia Kupers, 58, lebt in Düsseldorf und ist Mediatorin, Coach und Trainerin für Kunden in der Immobilienbranche. Jens Schubert, 30, arbeitet als Politikberater in Berlin. Die beiden sind in vier Fragen unterschiedlicher Meinung, etwa zur Maskenpflicht und zur transparenten Information der Öffentlichkeit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Astrid Bonert, 42, lebt in der Nähe von Frankfurt am Main und arbeitet als Apothekerin in der Pharmaindustrie. Ihr Gesprächspartner Ralf Bruegel, 48, ist Kinderarzt und lebt in einer mittelgroßen Stadt östlich von Stuttgart. Die beiden sind in allen sieben “Deutschland-spricht”-Fragen unterschiedlicher Meinung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Suzan Mazumdar, 51, lebt im Allgäu und ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Philip Faigle, 40, leitet das Ressort X bei „Zeit Online“ in Berlin und ist einer der Initiatoren von “Deutschland spricht”. Die beiden sind in allen sieben “Deutschland-spricht”-Fragen unterschiedlicher Meinung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Joachim von Bertrab, 62, führt ein eigenes Unternehmen für Messebau und lebt in Darmstadt. Tobias Freitag, 43, arbeitet als Ingenieur in der Automobilzulieferindustrie und lebt in südlich von Würzburg. Die sieben Fragen zur Corona-Krise haben sie völlig unterschiedlich beantwortet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Aktion „Deutschland spricht“ hat die „Zeit“ vor der Bundestagswahl 2017 ins Leben gerufen. Schon damals waren 12.000 Menschen dabei. Inzwischen gibt es das Format auch in vielen anderen europäischen Ländern. Im vergangenen Oktober, bei der dritten Auflage der Aktion in Deutschland, lag die Zahl der Teilnehmer bei rund 18.000. Bisher wurden allen Diskutanten Gesprächspartner aus ihrer direkten Umgebung vermittelt, mit denen sie sich zum Beispiel in einem Café treffen konnten. Diesmal ist das wegen der Corona-Krise nicht möglich.

Foto: Zeit

Die Rheinische Post beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an der Aktion. „Debatten leben davon, sich ernsthaft mit anderen Meinungen zu beschäftigen. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. In diesem Sinne freue ich mich auf spannende Impulse“, sagte Chefredakteur Moritz Döbler. Neben der „Zeit“ und der Rheinischen Post riefen auch die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Chrismon“, „evangelisch.de“ und die „Schwäbische Zeitung“ zur Teilnahme auf.

(jco)