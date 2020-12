Einschätzung der Regierung : Deutschland befindet sich in „schwierigster Phase der Pandemie“

Berlin Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung momentan in der bisher schwierigsten Phase der Corona-Krise. Die bevorstehenden Impfungen nannte Regierungssprecher Steffen Seibert ein „Licht am Ende des Tunnels“.

„Wir haben jetzt eine Situation, die so schwierig ist, wie sie in dieser Pandemie in diesem Land noch nicht war“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Deswegen würden sehr schwere und einschränkende Maßnahmen ergriffen, die in alle Lebensbereiche hinein strahlten.