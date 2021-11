Deutsches Verkehrsforum : Verband warnt vor Lieferproblemen bei 3G in der Logistik

Berlin Es drohe ein „Lockdown der Lieferketten“, kündigte das Deutsche Verkehrsforum an. Ein Problem könne vor allem an den deutschen Grenzen entstehen.

3G am Arbeitsplatz kann aus Sicht des Deutschen Verkehrsforums zu erheblichen Lieferproblemen führen. Es drohe ein „Lockdown der Lieferketten“, warnte der Verein am Montag. Er vertritt Unternehmen und Verbände aus dem Personen- und Güterverkehr. „Wenn keine Ausnahmeregeln kommen, drohen diesmal keine Staus an den Grenzen, sondern an den Toren der Logistikzentren.“