Deutsches Rotes Kreuz : Blutspenden auch im Corona-Lockdown möglich

Transfusionsmediziner warnen in der Corona-Krise vor Engpässen bei Blutprodukten (Archivfoto). Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Leipzig Blutspenden sind auch während des Corona-Lockdowns im November möglich. Die Hygienekonzepte genügen den Anforderungen an aktuelle Schutzmaßnahmen, sagt ein Sprecher.

Darauf wies ein Sprecher der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im MDR-Magazin „Hauptsache gesund“ am Freitag hin. Der Spendenbetrieb sei weiterhin aufgrund von Hygienekonzepten möglich, die in der Corona-Pandemie entwickelt wurden. Diese genügten den Anforderungen an aktuelle Corona-Schutzmaßnahmen.