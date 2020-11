Deutscher Lehrerverband warnt : „Mehr als 300.000 Schüler sind in Corona-Quarantäne“

Berlin Der Deutsche Lehrerverband klagt einem Bericht zufolge über einen "Salami-Lockdown" der Schulen in der Pandemie. Die Vorsichtsmaßnahmen müssten hochgefahren werden. Über 30.000 Lehrkräfte seien ebenfalls in Quarantäne.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schülerinnen und Schüler in Deutschland ist einem Medienbericht zufolge deutlich gestiegen. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf den Deutschen Lehrerverband schreibt, befinden sich derzeit mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler in Corona-Quarantäne. Ende September waren es demnach etwa 50.000. Zudem befänden sich bis zu 30.000 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne.

Die Folge seien immer mehr Schulschließungen, sagte Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger zu "Bild": "Wir erleben an den Schulen jetzt einen Salami-Lockdown." Damit meinte er die schrittweise Schließung von immer mehr Schulen. In der "Passauer Neuen Presse“ äußerte Meidinger die Hoffnung, dass generelle Schulschließungen noch vermieden werden könnten. Dazu müssten aber die Vorsichtsmaßnahmen hochgefahren werden, forderte er.

Neue Corona-Fälle in Heim, Grundschule und Kindergarten in Kevelaer

Neue Corona-Fälle in Heim, Grundschule und Kindergarten in Kevelaer : Nach Quarantäne erste Besucher im Seniorenheim

Kostenpflichtiger Inhalt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte am Vortag in dieser Zeitung für eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen plädiert. Diese Maßnahme halte sie in der aktuellen Phase hoher Infektionszahlen für "zumutbar", auch an den Grundschulen, sagte Karliczek