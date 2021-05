Niederlande am Feiertag : Herzlich willkommen, aber ...

Männer stoßen auf einer Café-Terrasse in Utrecht an. Foto: dpa/Peter Dejong

Amsterdam Nach dem Ansturm am 1. Mai sind die Niederländer vorsichtig geworden. Shopping-Touristen aus den deutschen Grenzregionen sind zwar größtenteils weiterhin willkommen. Völlig gedankenlos sollten sie aber nicht unterwegs sein. Das gilt auch für die Rückkehr.

“Süd- Limburg ist seit Jahr und Tag bekannt bei Touristen. Viel weniger bekannt, aber sicher nicht weniger schön, ist Nord- Limburg. Denn burgundisch genießen kann man auch im historischen Zentrum von Venlo” – dieses Zitat aus einem Zeitungs- Artikel twitterte Antoin Scholten, Bürgermeister der Grenzstadt, Ende April. Eine Woche später sah man sich im Rathaus zu einem gegenteiligen Aufruf gezwungen: weil es in der Innenstadt zu voll sei, bittet man Interessierte, von einem Besuch abzusehen- ein Appell nicht zuletzt an die Tagestouristen von jenseits der Grenze.

Ein Shopping-Ausflug nach Venlo oder Roermond ist in Nordrhein-Westfalen ein Stück Kulturgut. Umso mehr, wenn an deutschen Feiertagen in den Niederlanden die Geschäfte geöffnet sind – oder, wie derzeit, das Nachbarland beim Weg aus dem Lockdown anderthalb Schritte voraus ist. Seit der ersten vorsichtigen Öffnung Ende April kamen so viele Deutsche über die Grenze, dass die Regionalzeitung „De Limburger“ letzte Woche titelte: „Limburgische Städte kochen über durch die Invasion der Kauf-Touristen.“

Am Himmelfahrtstag wird die Frage erneut aktuell. Scholten hat bereits angekündigt, an Wochenenden und deutschen Feiertagen, wenn nötig, Maßnahmen zu ergreifen, um “eine volle Innenstadt in Corona- Zeiten zu verhindern”. Anfang Mai wurde bereits der Verkehr Richtung Zentrum umgeleitet, und Parkhäuser wurden geschlossen. “Mit schmerzendem Herzen”, so zitiert ihn die Nachrichten-Seite „1limburg.nl“. „An manchen Orten war sicheres Einkaufen in Corona- Zeiten dadurch nicht mehr möglich. Manchmal scheint es, als versteht man nicht, dass Corona noch immer da ist.“

Ein Anruf im Rathaus von Venlo zu Wochenbeginnn zeigt, dass die Erwartungen für den Himmelfahrtstag nicht anders sind. Die ganze Innenstadt werde überlaufen sein, prognostiziert die Telefonistin. „Ich werde mich davon fernhalten, mir ist das zuviel!“ Von entsprechenden Bedenken der Bewohner berichtet auch Nicole Theuns, Sprecherin der Sicherheits-Region Limburg-Noord (VRLN): „Man denkt: wir probieren uns an alle Regeln zu halten. Aber schau doch, wie voll es ist.“

Während das regionale Sicherheitsgremium die Lage koordiniere und sich mit den betroffenen Bürgermeistern abstimme, erklärt Theuns, seien letztere für konkrete Maßnahmen zuständig. Zugleich betont sie, dass offene Grenzen, Cafés und Geschäfte bestimmte Tatsachen schafften. Auch die Tatsache, dass für die Einreise in die Niederlande nicht wie in Deutschland ein negativer Corona-Test obligatorisch sei, mache das Land attraktiv. „Ich hoffe von Herzen, das all diese Leute getestet sind, aber das weiß man natürlich nicht.“

Erik Manders, der Vorsitzende der Unternehmerplattform venlostad.com, weist diesbezüglich auf ein kleines, aber wichtiges Detail hin: „Manche Bewohner der Grenzgegend, die der Ansturm erschreckt, wissen nicht, dass zur Rückkehr nach Deutschland ein negativer Test nötig ist.“ Er spricht aus Erfahrung: „Ich tanke zwei Mal pro Woche in Kaldenkirchen, da brauche ich auch einen Test.“

Manders, dessen Organisation mehr als die Hälfte der 500 Betriebe der Innenstadt vertritt, bemängelt allgemein, dass die in Berlin und Den Haag getroffenen Entscheidungen an den Bedürfnissen der Grenzregionen vorbeigehen. „Wir sind wirtschaftlich von den deutschen Besuchern abhängig. Und natürlich sind sie herzlich willkommen, nur, dass sie eben auch die Abstandsregeln einhalten müssen.“