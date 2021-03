Auswirkung des Lockdowns : Deutlich weniger Badetote in NRW im Corona-Jahr 2020

Düsseldorf Der DLRG hatte im vergangenen Jahr zwar deutlich weniger Todesopfer bei Badeunfällen zu beklagen. Die Warnungen der Lebensretter verhallen jedoch noch zu oft ungehört. Geschlossene Bäder könnten das Problem in Zukunft noch vergrößern.

Dort - also in Flüssen, Teichen und Seen oder Kanälen - passierten sämtliche tödlichen Unfälle. Kein einziger Schwimmer ertrank 2020 in Nordrhein-Westfalen im Schwimmbad, wie die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft am Dienstag in Berlin mitteilte.