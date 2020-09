Wässrig, schleimig, klebrig : Diese 7 Desinfektionsmittel für die Hände kennt jeder

Desinfektionsmittel-Spender (in einem Friseursalon in Sachsen-Anhalt). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Düsseldorf Ob Stroh-Rum aus der Hausbar oder obskures China-Gelee aus dem 1-Euro-Shop: In sieben Monaten Corona-Pandemie haben wir alle die absonderlichsten Hand-Desinfektionsmittel kennengelernt. Eine Typologie.

Am Ende ist so eine Pandemie ja auch ein Gefühl. E Jeföhl, wie der Rheinländer sagt. Wenn wir uns in ein paar Jahren daran erinnern, wie sich Corona angefühlt hat, dann fällt uns vielleicht das Ellenbogen-Aneinanderplocken zur Begrüßung ein. Oder dieser wunderschöne Moment, wenn man den Gummizug einer etwas zu spack sitzenden Stoffmaske nach dem Bezahlen bei Lidl endlich von der Ohrmuschel hakeln kann.