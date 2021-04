Infektionsschutzgesetz : Mehr Demokratie in der Pandemie

Mehr Demokratie in der Pandemie

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, spricht in der Debatte im November 2020 vor der Verabschiedung der letzten Änderung des Infektionsschutzgesetzes, dem Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Jetzt soll die bundeseinheitliche Notbremse kommen. Doch darauf kommt es gar nicht so sehr an. Viel besser ist, dass die Bundesregierung jetzt das Parlament fragen muss.

Die Ministerpräsidentenkonferenz vom 23. März war ein Debakel. Es ist deshalb folgerichtig, für die weitere Pandemie-Bekämpfung ein neues Format zu wählen, das größere Durchschlagskraft verspricht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es bereits angedeutet, und jetzt scheint es festzustehen: Im Infektionsschutzgesetz soll es künftig bundeseinheitliche Regelungen zur Notbremse bei einer Inzidenz von 100 und 200 in jedem Bundesland geben.

Das war überfällig. Aber nicht so sehr, weil es nun Regeln für das gesamte Bundesgebiet und keinen Flickenteppich mehr gibt. Entscheidend ist, dass das neue Verfahren viel besser zu unserem parlamentarischen und demokratischen System passt. Nun entscheidet keine Kungelrunde von Ministerpräsidenten und Kanzlerin mehr über weitreichende Eingriffe in die Grundrechte, sondern das Parlament, also Bundestag und Bundesrat.