Merkel fordert kurzen, aber wirksamen Lockdown : Nur das Runterfahren kann jetzt schnell helfen

Nur wenige Menschen sind in der Fußgängerzone in Innsbruck unterwegs. Österreich ist seit Montag aufgrund der massiven vierten Corona-Welle erneut in einem Lockdown. In Deutschland dürfte er früher oder später auch kommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meinung Noch will die Politik einen allgemeinen Lockdown mit allen Mitteln vermeiden. Vor allem die Ampel-Koalition will einen solchen Start vermeiden. Warum eine solche Haltung trotzdem unklug ist.

Noch ist die Lage in NRW gerade so beherrschbar, aber das wird nicht so bleiben. In Sachsen diskutiert der Präsident der Landesärztekammer offen über die Triage, also die Frage, wer angesichts knapper Intensivbetten bevorzugt wird. In Bayern und Baden-Württemberg können nicht mehr alle Patienten im Krankenhaus ihrer Aufnahme behandelt werden.