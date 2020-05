Impfnationalismus : Der Verteilungskampf um den Impfstoff ist voll entbrannt

Erste Tests an Versuchspersonen laufen. Foto: dpa/Uncredited

Amerikaner, Alte, Reiche - wer darf zuerst? Die Verteilung des Impfstoffes zwischen und innerhalb der Staaten braucht Regeln. Auch die Dosen, die Deutschland bekommt, werden nicht reichen, um kurzfristig alle zu impfen, so Experten.

Noch ist er nicht auf dem Markt – der Corona-Impfstoff, an dem die Hoffnungen von Milliarden Menschen hängen. Und doch hat der Verteilungskampf bereits begonnen. US-Präsident Donald Trump möchte, dass als erstes Amerikaner geimpft werden. Die Berliner Gesundheitssenatorin will zuerst alte Menschen schützen. Afrikanische Länder mahnen, ihren Kontinent nicht zu vergessen. Und Paris zeigt dem französischen Pharmakonzern Sanofi schon mal die Daumenschrauben: Dessen Chef Paul Hudson musste im Elysée antreten, nachdem er angekündigt hatte, die USA würden vorrangig beliefert, weil sie Sanofi bei der Forschung unterstützt hätten. Nach dem Gespräch hieß es, der Sanofi-Chef teile die Forderung von Staatspräsident Macron, dass der Impfstoff ein globales öffentliches Gut sein müsse.

„Die Gefahr besteht, dass reiche Staaten wie die USA, Japan und Westeuropa von Pharmaunternehmen zuerst beliefert werden, weil sie höhere Preise zahlen können als Entwicklungsländer“, warnt Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom der Uni Duisburg-Essen. Eigentlich müsste sich die Welt auf Regeln zur Verteilung des knappen Gutes verständigen. Doch die Sache ist nicht trivial, auch Pharmafirmen haben berechtigte Interessen. „Es muss dabei bleiben, dass die Unternehmen Eigentümer ihrer Entwicklungen sind. Schließlich haben sie Ideen, Arbeitskraft und Millionen Euro dafür investiert. Und nur mit ihrer Hilfe kann schnell eine weltweite Großproduktion von Impfstoff gesicherter Qualität gelingen“, sagt Han Steutel, Präsident des vfa. Die Entwicklung kostet, manchmal scheitern Hoffnungsträger kurz vor dem Ziel, weil sie schwere Nebenwirkungen haben.

Info Der weltweite Wettlauf um den Impfstoff Wer forscht? Weltweit gibt es laut dem Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa) mehr als 120 Impfstoffprojekte, von kleinen Firmen wie Biontech aus Mainz oder Curevac in Tübingen bis zu Konzernen wie Sanofi, Pfizer und Glaxo. Erste klinische Studien laufen. Wann ist mit Impfstoffen zu rechnen? In diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht, meint das Paul-Ehrlich-Institut. Das hängt von der Entwicklung und den Produktionskapazitäten ab. Man setzt darauf, dass möglichst viele Impfstoffe die Zulassung erreichen und an vielen Stellen der Welt hergestellt werden können. Woran forschen die Firmen? Vor allem in drei Richtungen, so der vfa: An Lebendimpfstoffen mit so genannten Vektorviren – hier sind bekannte, harmlose Viren der Ausgangspunkt, die die Forscher mit gentechnischen Mitteln als SARS-CoV-2-Viren „verkleiden“. An Totimpfstoffen mit Virusproteinen – sie enthalten das Material inaktivierter SARS-CoV-2-Viren. An genbasierten Impfstoffen – hier enthalten die Impfstoffe ausgewählte Gene des Virus in Form der Botenstoffe mRNA oder DNA. Ziel ist es dabei, dass der Körper als Reaktion auf die Impfung einen Immunschutz aufbaut, der auch eine echte Infektion abwehren kann.

Was also tun? „Auf der einen Seite müssen Pharmaunternehmen für ihre Anstrengungen belohnt werden. Das ist unter Anreizgesichtspunkten wichtig, damit sie auch künftig Innovationen entwickeln“, sagt Wasem. Das gelte erst recht, wenn die Firmen nur eigenes Geld eingesetzt hätten. „Auf der anderen Seite müssen die Staaten Regeln für die internationale Verteilung verabreden – schließlich kann man eine Pandemie nur bekämpfen, wenn der Impfstoff allen Ländern zur Verfügung steht.“ Das könnte heißen: Der Impfstoff hat überall denselben Preis, aber die reichen Ländern unterstützen die armen. Oder die Hersteller nehmen in armen Ländern geringer Preise, und die reichen akzeptieren höhere Preise.

Das kann sich auch die Industrie vorstellen: „Einige Hersteller haben bereits einen an den Produktionskosten orientierten Preis für ihren Impfstoff angekündigt. Das kommt dem Ziel des allgemeinen Zugangs zugute, vor allem, wenn Regierungen eine Umverteilung zugunsten der Länder organisieren, die auch einen Selbstkostenpreis nicht zahlen können“, sagt vfa-Chef Steutel.

In die multilaterale Richtung denken europäische Staaten und die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auf einer Geberkonferenz haben die EU-Staaten gerade 7,5 Milliarden Euro zusammengetragen, um Entwicklung und Herstellung des Impfstoffes zu unterstützen – und einen Fuß in die Tür bei der Verteilung zu bekommen. Kanzlerin Angela Merkel ruft die Welt zum gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie auf, ein Impfstoff müsse für alle zugänglich und bezahlbar sein. Donald Trump dagegen will mit der WHO nichts zu tun haben und setzt auf die Macht des US-Marktes. Dann könnte es so laufen wie bei dem Medikament Remdesivir: Der Hersteller bekam eine Schnellzulassung für die USA – und spendete Millionen Dosen an die US-Regierung.

Ebenso schwierig wie die Verteilung zwischen Staaten ist die innerhalb eines Staates. Da sollte sich auch Deutschland keine Illusionen machen. Selbst wenn der Impfstoff im Frühjahr 2021 kommt, wird es nicht gleich genug für alle geben. „Die Dosen, die Deutschland bekommt, werden nicht reichen, um kurzfristig die gesamte Bevölkerung zu impfen“, so Wasem. Für die nationale Verteilung müsse die Gesellschaft entscheiden, sagt der Gesundheitsökonom und verweist auf drei Möglichkeiten: Erstens, der Impfstoff wird verlost – so wie es der Schweizer Pharmakonzern Novartis gerade mit Zolgensma, dem teuersten Medikament der Welt, macht. Zweitens, der Impfstoff wird nach ökonomischen Kriterien vergeben – also an den, der am meisten zahlt. Drittens, die Gesellschaft stellt eine Hierarchie der Bedürftigkeit auf und legt fest, wer den Impfstoff am nötigsten braucht. Medizinisches Personal, alte Menschen, junge Menschen – da ist vieles denkbar.

Bislang spricht in Deutschland die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut Empfehlungen aus. Sie gibt den Impfkalender für Babys und Kleinkinder ebenso vor wie Empfehlungen für Senioren, sich gegen Influenza und Pneumokokken impfen zu lassen. Sie könnte auch bestimmen, dass als erstes medizinisches Personal (was unstrittig ist) und Risikogruppen geimpft werden, und erst in zweiter Runde der Rest der Bevölkerung. Doch bei der genauen Definition der Risikogruppen wird es es schon schwierig. Die Verteilung des wertvollen Serums sollte man den Experten nicht aufbürden. Das muss die Politik nach gesellschaftlicher Debatte entscheiden, wie sie auch die Verantwortung für Shutdown und Lockerungen übernehmen muss.