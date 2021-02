Strategiewechsel bei Corona : Die neue Inzidenz von 35 soll die Länderchefs disziplinieren

Ein Schild mit der Aufschrift "Maskenpflicht 12:00-22:00 Uhr Cover your mouth and nose!" weist zu Beginn der Straße Steindamm im Hamburger Stadtteil St.Georg auf die dort seit Monaten geltende verschärfte Maskenpflicht in der Öffentlichkeit hin. Foto: dpa/Markus Scholz

Analyse Berlin Mit Schwellenwerten für das Infektionsgeschehen kann die Dynamik der Ansteckungen nur schwer beherrscht werden. Bund und Länder setzen deshalb auf niedrigere Inzidenzen, um die Pandemie besser kontrollieren zu können. Eine Inzidenz von 35 könnte schon in vier Wochen erreicht werden.

Der alte Inzidenzwert von 50 hat seine Schuldigkeit getan. So kann man den Strategiewechsel der Kanzlerin beschreiben, künftig den Wert von 35 wöchentlichen Infektionen pro 100.000 Einwohnern als Maßstab für die Lockerung zu verwenden. Eine richtige Abkehr ist es nicht, denn weiterhin wird ein Schwellenwert verwendet, der eine Momentaufnahme ist und nicht die Dynamik der Corona-Pandemie abbildet. Wird bei einer Inzidenz von 35 zu stark gelockert, können die Zahlen schnell wieder nach oben gehen. Im Sommer war die Inzidenz weit geringer, danach wurde der Wert 35 als Alarmzahl eingesetzt. Die Behörden sollten dann zusehen, dass der Wert nicht weiter steigt und deshalb geeignete Maßnahmen einleiten. Das ist bekanntlich nicht gelungen.

Jetzt sehen die meisten Wissenschaftler in der neuen Inzidenz einen Schritt, um aus der ewigen Welle von Lockdown und Lockerung herauszukommen. Der Ifo-Ökonom Andreas Peichl bringt es auf den Punkt. „Wenn wir nur auf die 50 zielen, sind wir spätestens Ostern massiv in der dritten Welle, also im dritten Lockdown.“ Der Modellrechner Jan Fuhrmann vom Forschungszentrum Jülich sieht den 50er Wert als „Trigger für strikte Maßnahmen“ in der Aufwärtsbewegung, während der Wert 35 unterstreiche, dass sich die Abwärtsbewegung nicht so leicht umkehren lasse. Fuhrmann: „Aus epidemiologischer Sicht ist ein niedrigerer Wert natürlich immer vorzuziehen.“

Die Möglichkeit der Nachverfolgung ist hingegen nicht mehr so zentral. Denn einige Gesundheitsämter wie in Köln oder Düsseldorf sehen sich inzwischen in der Lage, die Kontakte auch bei einer Inzidenz von mehr als 50 nachvollziehen zu können. Je besser die Behörden digitalisiert sind, desto leichter fällt die Kontrolle.

Fuhrmann ist sogar optimistisch, was die zeitliche Dauer betrifft, bis die Inzidenz von 35 erreicht ist. „Wir würden aktuell einen Zeitrahmen von drei bis vier Wochen erwarten, wenn sich die effektiven Kontaktraten auf dem Niveau der vergangenen Wochen halten“, meint der Jülicher Forscher. Doch vieles bleibt ungewiss. Die Mobilität der Bevölkerung hat nach Daten von Google wie auch der Telekom im Januar wieder zugenommen – im direkten Umfeld, bei der Arbeit, beim Einkaufen wie auch bei den Transitverkehren. Die neuen Mutationen können die Absenkung der Inzidenz verlangsamen oder sogar umkehren.

Die Marke von 35 ist also ein Vorsichtswert. Er kann die Ministerpräsidenten disziplinieren, die mit ihren Stufenplänen und der Schul- und Kita-Öffnung schon ungeduldig in den Startlöchern stehen. „Eine Öffnung der Schulen wäre das falsche Signal“, kritisiert der Berliner Mobilitätsforscher Kai Nagel, der das Kanzleramt in Fragen der Krankheitsverbreitung berät.