Kommentar zur Triage : Der Staat darf die Ärzte nicht allein lassen

Wenn Beatmungsplätze für Corona-Patienten knapp werden, müssen Ärzte schwere Entscheidungen treffen. Dass es so weit kommt, ist schlimm genug. Nun sollte der Staat die Ärzte nicht allein lassen und mit ihnen Kriterien finden.

Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich zu, die Intensivstationen füllen sich. Aus einer sächsischen Klinik kam bereits der Hilferuf, sie müsse entscheiden, wer Sauerstoff braucht und wer nicht. Die Triage steht im Raum. Der Begriff Triage (von französisch: sichten, sortieren) kommt eigentlich aus der Kriegsmedizin und bedeutet, dass Mediziner aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen. Damit stecken die Ärzte plötzlich in einer heiklen Lage.

Das Bedauerliche an dieser Entwicklung ist, wie der Staat auch hier den Sommer vergeudet hat. Wie bei der Ausstattung der Schulen hat er die Zeit der vergleichsweisen Entspannung nicht genutzt, um sich mit der Frage zu befassen, wie er Medizinern in solch schwierigen Situationen helfen kann. Hinzu kommt, dass die Ministerpräsidenten vor Wochen die Warnungen der Kanzlerin, mehr zu tun, in den Wind schlugen. Der ungenutzte Herbst lässt nun die Infektionszahlen hochschnellen.