Unvollständige Infektionszahlen durch Meldeverzug : Im Corona-Blindflug

Ein Helfer der Johanniter hält im Corona Testzentrum am Flughafen Hannover ein Teststäbchen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Analyse Der Meldeverzug bei den Daten zur Pandemie ist um die Ostertage besonders eklatant. Die Probleme der Weihnachtszeit wiederholen sich. Derweil spitzt sich die Lage auf den Intensivstationen der Kliniken zu.

Es ist paradox. Während die Zahl der Neuinfektionen über die Ostertage zurückging und die Inzidenz am Donnerstag von fast 144 Anfang April auf nunmehr 106 sinkt, schlägt der Leiter des Intensivregisters, Christian Karagiannidis, auf Twitter Alarm. „Wie hoch sollen denn die Zahlen noch steigen, bevor ihr reagieren wollt??? Wir verpassen jede Ausfahrt zur Senkung der Zahlen.“ Gnadenlos rechnet der Kölner Intensivmediziner vor, dass bei anhaltenden Impfproblemen die Zahl der Patienten auf den Notfallstationen auf bis zu 8000 steigen könnte – mehr als Betten in deutschen Kliniken vorhanden sind. Zwar geht der Leiter des ECMO-Zentrums der Lungenklinik Köln-Merheim davon aus, dass „in Deutschland ziemlich sicher nicht die Situation eintreten wird, dass jemand nicht behandelt werden kann“, wie er dem „Spiegel“ erklärte. Allerdings erwartet er, dass das Klinikpersonal das nicht mehr allzu lange aushalten würde.

Einmal mehr zeigt sich, dass die aktuellen Werte der Inzidenzen, also der wöchentlichen Fallzahlen pro 100.000 Einwohner, ein unvollständiges Bild der Lage zeigen. Gerade über die Feiertage in der Osterzeit wiederholt sich das Phänomen der Spanne von Weihnachten bis Neujahr. Genauso wie damals schränkt das Robert-Koch-Institut (RKI) auch jetzt die Aussagekraft der Daten stark ein. „Rund um die Osterfeiertage ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt“, schreibt das Institut in seinem aktuellen Lagebericht.