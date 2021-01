Kommentar zu Spahns Vorstoß : Der Impfgipfel als Politshow

Gesundheitsminister Jens Spahn. Foto: dpa/Fabian Sommer

Bei dem Treffen am Montag wird nicht mehr herauskommen als ein Schwarze-Peter-Spiel. Aber Jens Spahn kann geschickt die Verantwortung für den misslungenen Impfstart abwälzen. Zumal er mit Astrazeneca doppelt im Dilemma steckt.

Zu Beginn der Corona-Pandemie haben viele Länder ehrfürchtig auf Deutschland geschaut: Die deutschen Krankenhäuser hatten die Lage im Griff, Schreckensbilder wie aus Bergamo gab es nicht. Doch ein Jahr später sieht alles anders aus: Beim Impfen, das den Ausweg aus der Pandemie bietet, haben viele Staaten Deutschland abgehängt. Hier sind mal gerade zwei Prozent geimpft, in Israel ist es schon fast die Hälfte der Bevölkerung. Und in Israel werden dabei, anders als in Großbritannien, nicht die Reserven für die Zweitimpfung eingesetzt.

Der Minister, mit dem der misslungene Impfstart nach Hause geht, ist Jens Spahn. Es ist und bleibt richtig, dass Deutschland keinen nationalen Alleingang gemacht hat und - anders als die Briten - auch auf reguläre Zulassungen mit gründlicher Prüfung besteht. Doch bei der Bestellung und Nachbestellung über die EU hat Deutschland viele Fehler gemacht. Nun sucht Spahn als erfahrener Politprofi die Flucht nach vorn und bittet zum Impfgipfel.

Reden ist immer gut, wenn es Probleme gibt - zumal die Hersteller mit am Tisch sitzen. Dennoch ist von dem Gipfel am Montag nichts Großes zu erwarten. Man wird die gemeinsame Kraftanstrengung betonen, die Firmen werden Transparenz und vollen Einsatz geloben. Doch ungenutzte Werke, die mal eben schnell zur Impfstoff-Produktion umgerüstet werden können, stehen in keinem Land herum, wie der Biontech-Chef zurecht erklärt hat.

Und so ist der Gipfel vor allem eine Politshow. Jens Spahn holt alle ins Boot und verteilt die Verantwortung. Wenn es dann mit dem Impfen immer noch nicht klappt, sind wenigstens alle schuld.

Die Ministerpräsidenten werden den Gipfel ebenso als Bühne nutzen. Die Verantwortung für das Chaos bei der Vergabe der Impftermine in NRW und anderen Ländern werden sie gerne Spahn in die Schuhe schieben. Dabei sind es auch hausgemachte IT- und Organisationsprobleme, die den alten Menschen das Leben schwer machen. In NRW etwa wurden eine Millionen Menschen zur Anmeldung eingeladen, obwohl es über Wochen für sie nicht genug Impfstoff geben wird.