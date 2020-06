Kostenpflichtiger Inhalt: Nach dem Corona-Ausbruch : Der Fall Tönnies und die Folgen

Luise und Tilde protestieren am Donnerstag vor der Tönnies-Zentrale in Rheda-Wiedenbrück. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Tönnies ist der größte Schweineschlachter in Deutschland. Durch die Infektionen in Rheda-Wiedenbrück drohen den Bauern in der Region Probleme. Kinder und Eltern sind sauer wegen der Schulschließungen, die nun nötig wurden.