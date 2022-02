Trendwende bei Omikron-Welle erwartet : Pandemie könnte im März vorbei sein

Ein Mitarbeiter hält in einem Coronatest-Labor der Limbach Gruppe in Heidelberg PCR-Teströhrchen in den Händen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiterhin rasant. Die Kliniken verzeichnen zwar Mehraufnahmen, aber nicht so stark wie befürchtet. Über die Chancen, den Höhepunkt der Krise jetzt schnell zu überwinden.

Gibt man die neuesten Daten zu Infektionen, Erkrankungen und Intensivbehandlungen in den Covid-Simulator der Universität des Saarlandes ein, so wird die Spitze der Fallzahlen Anfang März erreicht – die Inzidenz könnte dann zwischen 1700 und 3000 liegen. Bis Ende Februar ist nach dieser Simulation mit bis zu 300.000 Fällen täglich zu rechnen. Auf den Intensivstationen müssten Mitte März 4200 Patienten behandelt werden, die Zahl auf den Normalstationen würde sich auf knapp 16.000 etwa verdoppeln. Es handelt sich hier um eine Simulation, die unter den jetzt gegebenen Bedingungen zu solchen Zahlen führt. Die Umstände können sich durch Lockerungen oder Verschärfungen sowie eine Änderung im Kontaktverhalten der Bevölkerung jederzeit ändern.

Von sofortige Lockerungen hält der Essener Virologe Dittmer deshalb nicht allzu viel. Auch das Beispiel Dänemark, die alle Beschränkungen aufgehoben haben, taugt hier wenig. „Die Dänen liegen in der Omikron-Welle vier Wochen vor uns. Sie haben den Peak überschritten“, meint der Medizin-Professor. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen hätten die Ausbreitung der Omikron-Variante „besser gebremst, als das in anderen Ländern der Fall war“. Dittmer berichtet aber auch von Schwierigkeiten, dass die vielen Krankheitsfälle das ärztliche und pflegerische Personal stark ausdünnten.

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt Lockerungen der Corona-Maßnahmen in naher Zukunft in Aussicht. Er sagte am Sonntagabend bei Bild TV: „Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Wenn nach dem für Mitte Februar erwarteten Höhepunkt der Omikron-Welle die Fallzahlen tatsächlich runtergehen sollten und es gelungen sei, einen großen Teil der Bevölkerung vor schwerer Krankheit und Tod zu schützen, dann sei für ihn ganz klar, „dass man dann in die Lockerungen übergeht“.