Corona-Inzidenzen auf dem Prüfstand : Die Auswirkungen des Testbetrugs

Eine Hand hält Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Beeinflussen Tests, die gemeldet, aber nicht durchgeführt wurden, die Corona-Statistik? Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Analyse Die Betrugsfälle in Corona-Testzentren in NRW werfen Zweifel an den niedrigen Zahlen der wöchentlichen Neufälle auf. Das meinen die Experten.

Der Zusammenhang ist klar: Wenn viel getestet wird, dann schwindet die Dunkelziffer. Zugleich steigt die Zahl der positiven Test-Ergebnisse. Sind jedoch viele Tests nur eine Luftbuchung, könnte der jetzt aufgedeckte Betrug bei etlichen Teststationen in NRW die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner als zu gering ausweisen. Einige Gesundheitsämter fürchten das. In der „Tagesschau“ sind etliche Behördenleiter besorgt, dass die falschen Testmeldungen die Datenlage über den Corona-Pandemieverlauf verfälschen könnten. Beim Bochumer Unternehmen Medican, das 54 Testzentren unterhält, wurden offenbar mehr Tests abgerechnet als tatsächlich durchgeführt. In mehreren Fällen wie in Köln-Marsdorf oder auf einem Parkplatz in Essen betrug der Unterschied sogar ein Vielfaches. Ist das nur die Spitze eines Eisbergs, wie der Kölner Behördenchef Johannes Nießen befürchtet, würde die jetzt stark fallende Zahl der Inzidenzen eine zu günstige Lage vorgaukeln. Die Lockerungen kämen zu früh.

Doch so schlimm scheint es nicht zu sein. Die meisten Experten schätzen das Ausmaß des Testbetrugs auf die ausgewiesenen Inzidenzen als eher gering ein. Der Städte- und Gemeindebund geht sogar davon aus, dass mögliche Falschangaben keinerlei Auswirkungen auf die Inzidenzzahlen haben. Ein Sprecher verweist dabei auf die allein maßgeblichen PCR-Tests. Nur die dort ermittelten positiven Ergebnisse würden als echte Fälle gezählt. Man muss also auf die Testintensität der dafür vorgesehenen Labore schauen, um mögliche Verfälschungen zu ermitteln. Tatsächlich ist die Zahl der wöchentlichen Labortests von Mitte April bis Mitte Mai von 1,4 auf 1,1 Millionen gefallen. Das hat sicher den Grund, dass viele Menschen die Schnelltests gegenüber den PCR-Tests bevorzugen, auch wenn sie leichte Symptome zeigen.

Allerdings lag die Zahl in den ersten beiden Monaten des Jahr auch immer zwischen 1,1 und 1,2 Millionen wöchentlichen Tests. Insofern ist eine vernünftige statistische Basis gegeben. Und zuletzt stieg die Zahl der Labortests innerhalb von sieben Tagen wieder auf 1,2 Millionen. Nimmt man alles zusammen, dürfte die Aussage des Städte- und Gemeindebunds gelten, wonach selbst größer angelegte Betrügereien bei Schnelltests wohl keinen Einfluss auf die Inzidenz haben. Zumindest dürften sie kaum dazu beitragen, die Werte zu niedrig zu schätzen. Auch die Verzerrungen durch die Feiertage hält die Vertretung der Kommunen für gering. „Möglicherweise kann es durch die Feiertage kleine statistische Ausreißer gegeben haben, die aber das allgemeine Bild der fallenden Inzidenzen nicht groß beeinflussen“, heißt es in einer Stellungnahme.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht ebenfalls keinen Einfluss der betrügerischen Luftbuchungen auf die Inzidenzen. „Die möglichen Betrugsfälle haben das Infektionsgeschehen nicht verfälscht“, meint der Sozialdemokrat. Im Gegenteil, die Antigen-Tests hätte sogar dazu beigetragen, dass die Inzidenzen nun stark fielen. Er macht auch den Zusammenhang klar: „Durch die Testungen konnte man die Superspreader, die bei der Variante B117 etwa zehn Prozent aller Infizierten ausmachen, sehr gut und zuverlässig identifizieren. Ein Superspreader kann bis zu 15 weitere Personen anstecken, sie sind daher Treiber der Pandemie.“ Dieser Effekt sei stärker als die möglicherweise zu Unrecht abgerechneten Tests, die nichts zur Aufklärung beitragen.

Tatsächlich verringern die Schnelltests die Dunkelziffer. Denn die Betreiber der Stationen müssen positive Ergebnisse sofort an die Gesundheitsämter melden. Wenn damit die Zahl der echten Tests stark zunimmt, können auch falsch abgerechnete Proben nicht den Trend verfälschen. Sie zeigen dann lediglich an, dass die Dunkelziffer nicht so stark reduziert ist, wie die Zahl der Tests anzeigt. Für den Verlauf der Inzidenzen hätte das keine Auswirkungen.

Gefahr droht eher aus einer anderen Richtung. Die Kombination aus Impffortschritt und Schnelltests könnte die Menschen zu größerer Sorglosigkeit verleiten. Die vollen Wiesen und Promenaden an der Flussläufen innerhalb der Großstädte wie Düsseldorf, Hamburg oder Berlin geben einen Vorgeschmack darauf. So erwarten manche Wissenschaftler eine deutliche Dämpfung des Abfalls der Infektionsraten. Die schnellen Lockerungen, so hat ein Team um den Saarbrücker Pharmakologen und Statistiker Thorsten Lehr errechnet, dürften den Fall der Inzidenzen bremsen. Die Modellrechner aus dem Saarland schätzen, dass sich die wöchentlichen Neufälle pro 100.000 Einwohner auf mittlere Sicht je nach Region zwischen 30 und 100 einpendeln könnten. Das würde dann in einigen Landstrichen sogar wieder zu steigenden Fallzahlen führen. Tatsächlich melden schon jetzt einige Kreise und Städte wie etwa die frühere Bundeshauptstadt Bonn leicht höhere Inzidenzen.

Doch das muss nicht unbedingt so eintreffen. Wenn man eine höhere Kontaktfreudigkeit und zu viele Begegnungen im ersten Überschwang unterstellt und danach eine Korrektur einführt – durchaus ein realistisches Szenario – sind nach dem Covid-19-Simulator des Saarbrücker Pharmazie-Professors Lehr auch Inzidenzwerte von unter zehn bundesweit bis Ende Juni möglich. Zurzeit liegt der Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen in einem Sieben-Tage-Zeitraum das Virus bekommen, bei 0,64. Das heißt, 100 Infizierte stecken 64 weitere Personen an. Danach würden die Inzidenzen sich alle zwei Wochen mehr als halbieren.