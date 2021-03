Verschlimmerung der Symptome durch Lockdown : Hoher Anstieg von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen schon vor der Pandemie

Wiesbaden Depressionen sind besonders in der Pandemie für viele Menschen ein Problem, Betroffene klagen über Verschlechterungen ihrer Krankheit. Doch bereits vor der Pandemie nahm die Zahl der schweren Fälle zu.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen einer Depression in einer Klinik behandelt wurden, hat bereits vor der Corona-Pandemie stark zugenommen. Von 2015 bis 2019 erhöhte sich die Zahl der stationär therapierten Kinder und Jugendlichen um 24 Prozent auf 18.000, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. 2015 wurden noch 14.500 junge Patienten wegen Depression im Krankenhaus behandelt.