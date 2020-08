Kundgebungen in Berlin doch erlaubt : Demokratie muss Corona-Demos aushalten

Meinung Düsseldorf Die zunächst verbotene Corona-Demo in Berlin darf nun doch stattfinden. Mögen die Argumente der Protestler auch noch so abwegig sein. Die Demokratie muss die Corona-Leugner und ihre Demos aushalten - denn: Meinungsfreiheit kennt keine Wertigkeit, meint unser Kommentator.

Wenn Chaoten durch die Straßen ziehen, pöbeln, Polizisten angreifen, Gewaltbereitschaft demonstrieren – dann muss die Staatsmacht eingreifen. Konsequent. Ohne Zögern. Sollte also am Samstag in Berlin Chaos drohen, weil militante Corona-Leugner antreten, die Hauptstadt aufzumischen, darf es kein Pardon geben.

Juristen antworten auf solche Fragen gern: Kommt drauf an. Berliner Verwaltungsrichter haben am Freitag das Demo-Verbot aufgehoben, aber auch Grenzen aufgezeigt. Über allem steht der Anspruch auf persönliche Unversehrtheit. Wenn also die Gefahr besteht, dass Berlin zum Hotspot wird, weil durch die unkontrollierte Begegnung Zehntausender das Infektionsgeschehen in der Millionenmetropole angeheizt wird, hätte ein Verbot gerechtfertigt sein können. Die aktuellen Infektionszahlen geben aber kaum einen Hinweis dafür, dass die Ursache für den Zuwachs in früheren Corona-Demos zu sehen ist und nicht etwa im chaotischen Badegeschehen am Wannsee oder sonst wo.