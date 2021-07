Virologe zur Irritation bei Corona-Impfungen : „Eine schnelle dritte Impfung macht keinen Sinn“

Mit ihrer aktuellen Empfehlung zu Kreuzimpfungen gegen Covid-19 hat die Ständige Impfkommission viele Bürger verunsichert. Dazu verbreitet sich die Delta-Variante stetig weiter. Virologe Jörg Timm von der Uniklinik Düsseldorf über den Nutzen der verschiedenen Vakzine.

Düsseldorf Steigende Zahlen der Virusvariante Delta, dazu eine abermals geänderte Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission – zwei Umstände, die gerade in den vergangenen Tagen zu viel Verunsicherung in der Bevölkerung geführt haben. Während die Hausärzte zunehmend überlastet und entnervten und ängstlichen Patienten ausgesetzt sind, bleibt der Impfstoff Astrazeneca nun in den Regalen liegen. Und bereits zweifach geimpfte Bürger fragen sich in sozialen Netzwerken, ob es nicht sinnvoll wäre, sich nun schnell noch ein drittes Mal nachimpfen zu lassen, um optimalen Schutz zu bekommen.

Eine Frage, die Jörg Timm, Leiter des Instituts für Virologie an der Uniklinik Düsseldorf, gestern beim Pressegespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein mit einem klaren Nein beantwortete. „Eine schnelle dritte Impfung macht aktuell keinen Sinn“, sagte er. Und betonte ausdrücklich den Nutzen aller in der EU zugelassenen Impfstoffe: „Nach der jetzigen Datenlage bieten alle Impfstoffe einen sehr guten Schutz vor dem schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion.“ Das gelte auch für die noch neue Delta-Variante, die sich nun auch in Europa und in Deutschland zunehmend ausbreitet. Diese erstmals in Indien aufgetretene Mutation von Sars-CoV-2 zeigt in Studien eine höhere Übertragbarkeit und besitzt die Fähigkeit, der Antikörperantwort ein Stück weit zu entgehen. Bezogen auf die nun von der Stiko empfohlene Kreuzimpfung sagte der Virologe: „Wir sehen in unseren Daten, dass die Delta-Variante einen gewissen abschwächenden Effekt auf die neutralisierende Wirkung der Corona-Antikörper hat.“ Dieser Effekt sei bei einer homogenen Doppelimpfung (also zweimal Astrazeneca oder Biontech) etwas stärker ausgeprägt als bei der Kreuzimpfung. „Aber auch eine doppelte Impfung mit Astrazeneca bietet einen sehr guten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf“, betonte er.