Debatte um Impf-Reihenfolge : Lehrkräfte-Impfung erzürnt Polizisten

Düsseldorf Das Personal in Grund- und Förderschulen wird bei der Immunisierung vorgezogen. Die Gewerkschaft der Polizei hat dafür kein Verständnis. Die Landesregierung bedauert, dass nicht noch weitere Lehrer in der Rangliste vorrücken.

Nach der Ankündigung von Bund und Land, Grund- und Förderschullehrer sowie Erzieher früher zu impfen, gibt es von anderen Berufsgruppen massive Kritik an der veränderten Reihenfolge. Der NRW-Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, stößt sich insbesondere am Vorziehen der Lehrer. „Wir hatten uns bewusst nicht an der Diskussion um eine Impfreihenfolge beteiligt“, sagte er unserer Redaktion. „Aber dass jetzt die Polizisten nach hinten rutschen sollen, macht mich fassungslos. Ich bin darüber total verärgert.“

Quote Fast 90 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen, die 80 Jahre oder älter sind, haben inzwischen Termine für die Corona-Impfung. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet.

Die Lage bei den Erziehern sieht Mertens indes anders. „Deren Situation ist vergleichbar mit unserer. Da fällt es schwer, Abstand zu halten. Maske zu tragen, ist in vielen Fällen unmöglich. Insofern hätte man Polizisten und Erzieher bei der Impfung gleich behandeln müssen.“ Aber was jetzt mit den Lehrern passiere, sei ein Unding. „Ich bin auch sehr enttäuscht vom Innenminister. Der hätte sich da mehr für unsere Belange einsetzen müssen.“

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Morgen im Westdeutschen Rundfunk gesagt, dass die Hochstufung der Lehr- und Kitakräfte Auswirkungen auf das Impftempo für andere Gruppen haben werde, weil nur begrenzte Mengen an Impfstoff vorhanden seien.

Die schulpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion in NRW, Sigrid Beer, forderte indes, dass auch die Lehrer an den weiterführenden Schulen früher geimpft werden müssten. So seien die Lehrkräfte in den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen schon jetzt im Präsenzunterricht, zum Teil in vollen Lerngruppen, wo kein ausreichender Abstand eingehalten werden könne, sagte Beer.