Debatte um Ausgangssperren : NRW-Wirtschaft unterstützt Maßnahmen der Städte

Düsseldorf Immer mehr Städte verbieten Ansammlungen von zwei oder mehr Menschen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Die IHK Düsseldorf und Handwerk NRW stützen das – und wollen so auch eine komplette Ausgangssperre vermeiden. Eine Analyse.

In Köln, Leverkusen oder Dortmund gelten seit Kurzem Ausgangsbeschränkungen. Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind in der Öffentlichkeit verboten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Dafür zeigen wichtige Wirtschaftsorganisationen in Nordrhein-Westfalen Verständnis. Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf sagt unserer Redaktion: „Ich verstehe das Vorgehen in Leverkusen und Dortmund als einen kommunalen Mittelweg, um die bestehenden Verbote durchzusetzen. Das ist sicherlich der bessere Weg als eine massive Grundrechtseinschränkung.“ Meint: Solche Verbote sind ihm lieber sind als eine ebenfalls denkbare fast komplette Ausgangssperre.