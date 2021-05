Schön geimpft : Amerikanische Dating-Apps machen Impfung attraktiv

Washington Anreize zum Impfen bei der Partnersuche? Die US-Regierung tut sich mit Dating-Apps zusammen. Match gibt frisch Geimpften mehr Reichweite - und OkCupid berichtet sogar, dass Geimpfte mehr Matches bekommen.

Die US-Regierung arbeitet mit Dating-Apps bei der Werbung für Impfungen gegen das Coronavirus zusammen. Dabei sollten Vorteile einer Impfung in den Apps hervorgehoben werden, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Die Apps Hinge, Tinder, Match und Bumble enthalten Anreize für Personen, um sich impfen zu lassen. Unter anderem verteilen sie Markierungen, die den Impfstatus zeigen, und bieten kostenlosen Zugang zu bestimmten Inhalten an. Die Apps BLK und Chispa sollen die Profile von geimpften Usern für potenzielle Matches sichtbarer machen. OKCupid hat vor, Nutzer potenzielle Partner basierend auf einer Impfung auswählen zu lassen.