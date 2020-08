Analyse der Barmer : Immer mehr junge Menschen erkranken an Covid-19

Berlin Die Zahl der Krankmeldungen junger Menschen wegen Covid-19 ist nach Daten der Krankenkasse Barmer sprunghaft gestiegen. Kassenchef Straub mahnt, dass sich junge Menschen wieder mehr an die Corona-Regeln halten müssen.

Die Zahl der jüngeren Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren, ist im Vergleich zur älteren Bevölkerung deutlich gestiegen. Das geht aus einer Analyse von Krankschreibungen der Krankenkasse Barmer hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Innerhalb von vier Wochen, in der Zeit vom 21. Juni bis zum 18. Juli, sind die Fallzahlen in der Gruppe der bis zu 39-Jährigen um 31 Prozent gewachsen. Absolut kletterte die Fallzahl in diesem Zeitraum von 744 auf 978, während sie bei den Versicherten ab 40 Jahre mit nur einem Prozent Anstieg von 1942 auf 1964 akute Fälle beinahe konstant blieb.

Regional gibt es weiterhin große Unterschiede, was die Krankmeldungen wegen Covid-19 betrifft. Ein Plus verzeichneten in dem untersuchten Zeitraum abermals die süddeutschen Länder – Baden-Württemberg den höchsten mit 33 Prozent und Bayern mit 28 Prozent. Allerdings gingen die Zahlen auch an der Küste hoch. In Schleswig-Holstein stiegen sie um 31 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern um 20 Prozent. Dort mussten die ersten zu Wochenbeginn geöffneten Schulen schon wieder schließen. In Hessen betrug der Anstieg 19 Prozent, in Rheinland-Pfalz sechs. In Nordrhein-Westfalen hingegen sank die Zahl der Krankmeldungen um fünf Prozent.