Urlaubsland wieder Virusvariantengebiet : Das sind die Regeln für einen Aufenthalt in Portugal

Kaum Menschen sind an dem sonst belebten Strand zu sehen. Das Robert Koch-Institut hat Portugal als Virusvariantengebiet eingestuft - und so treten etliche deutsche Touristen eilig die Rückreise an. Wer aus Portugal zurück in die Bundesrepublik kommt, muss 14 Tage in Quarantäne und kann sich nicht freitesten lassen. Foto: dpa/Vasco Célio

Düsseldorf Seit Dienstag gilt Portugal wieder als Virusvariantengebiet. Wir geben einen Überblick darüber, welche Regeln in dem Urlaubsland gelten und welche Dinge Reisende beachten müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Portugal spitzt sich die Corona-Lage weiterhin zu. Seit Dienstag, 29. Juni 2021, gilt das Urlaubsland wieder als Virusvariantengebiet. Das hat zahlreiche Einschränkungen zur Folge. Die Einstufung als Virusvariantengebiet zieht ein weitgehendes Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen nach sich. Sie dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland über die Grenze zurück nach Deutschland bringen. Für diejenigen, die einreisen dürfen, gilt eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht, die nicht durch einen Test verkürzt werden kann und auch für vollständig Geimpfte und Genesene gilt. Zahlreiche Touristen aus Deutschland verließen ihre Hotels und Unterkünfte schlagartig und begaben sich vorzeitig auf den Rückflug.

Mit Portugal wird erstmals seit Wochen wieder ein EU-Land in die höchste Risikokategorie eingestuft. Die Entscheidung trifft auch zahlreiche deutsche Touristen, die entweder jetzt schon in Portugal im Urlaub sind oder eine Reise dorthin geplant haben. Die besonders beliebte Küstenregion Algarve ist derzeit noch nicht einmal in die niedrigste Risikokategorie eingestuft.

Am Freitag meldete die portugiesische Regierung eine neue Rekordzahl an Neuansteckungen. Auch am Mittwoch (30. Juni 2021) betrug die Inzidenz pro 100.000 Einwohner 94,6. In Lissabon macht die Delta-Variante bereits mehr als 70 Prozent aller Fälle aus.

Wie steht es um die Einreise nach Portugal?

Derzeit gibt es vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung für Portugal. Personen, die dennoch in das Land reisen möchten, benötigen einige Dokumente. EU-Bürger aus Orten mit einer Corona-Inzidenz unter 500 dürfen nach Portugal einreisen.

Welche Dokumente werden bei der Portugal-Einreise benötigt?

Ein negativer Corona-Test muss vorliegen, zudem darf ein Antigen-Schnelltest nicht älter als zwei Tage alt sein, der PCR-Test bei Abflug muss jünger als 72 Stunden alt sein.

Reisende (auf Luft-, See- oder Landweg), die sich in den letzten 14 Tagen in Südafrika, Brasilien, Indien, Nepal, in Großbritannien und Nordirland aufgehalten haben, müssen sich nach Einreise in Portugal für 14 Tage in Selbstisolation begeben.

Genesene und Geimpfte müssen bei einer Einreise keinen Test vorlegen, es reicht ein Nachweis über Impfung oder die überstandene Infektion.

Auf den Azoren müssen Reisende bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Tagen einen Test am 6. und am 12. Tag nach dem ersten Test absolvieren. Die Weiterreise auf eine andere Azoreninsel ist nur mit negativem Testergebnis möglich. Zudem muss 72 Stunden vor der Einreise auf die Azoren ein Fragebogen online ausgefüllt werden, bei dem der Reisende einen Barcode erhält, den er bei Einreise vorzeigen muss.

Für Reisen nach Madeira und die Azoren gilt das Vorliegen eines negativen PCR-Tests als Voraussetzung. Zudem müssen sich auf Madeira Reisende, die bei Einreise einen Test machen, bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne. Einreisende müssen vor der Ankunft auf Madeira eine Gesundheitserklärung abgeben.

Was muss ich bei einer Rückkehr aus Portugal nach Deutschland beachten?

Aufgrund der Einstufung als Virusvariantengebiet gibt es für Reiserückkehrer in Deutschland eine Quarantäne-Pflicht, die man nicht durch Freitesten vorzeitig beenden kann. Diese Regelung betrifft auch Genesene und Geimpfte. Zudem müssen sich Portugal-Rückkehrer vor der Ankunft in Deutschland bei der digitalen Einreisemeldung anmelden.

Welche Corona-Auflagen gelten in Portugal im Alltag?

In Portugal gelten aufgrund der grassierenden Delta-Variante zurzeit zahlreiche Einschränkungen, in dem Land wurde sogar der Notstand ausgerufen. Generell gilt: Personen können sich frei bewegen, wenn sie einen digitalen Nachweis der portugiesischen Gesundheitsbehörden über eine vollständige Impfung oder eine überstandene Infektion erbringen können. Der Strandbetrieb wurde in dieser Badesaison mit einem Ampelsystem aufgenommen, es gilt Maskenpflicht beim Zu- und Abgang. Menschenansammlungen sind weiterhin untersagt. Private Feiern sowie der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum bleiben verboten, Bars und Diskotheken sind geschlossen.

Können wieder Hotels, Museen, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Mit regionalen Einschränkungen ist auch der Besuch von Gaststätten und Co. möglich. In einigen Regionen wie Albufeira, Lissabon und Sesimbra gibt es erhebliche Einschränkungen der Öffnungszeiten von Lokalen und Geschäften am Wochenende. Museen sind geöffnet, Bars und Restaurants haben in der Regel bis 1 Uhr nachts geöffnet.

Wo gibt es Reise-Informationen über Portugal gebündelt?

Das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen. Zudem gibt es Informationen zu Reisen nach Madeira und den Azoren auf den Seiten der jeweiligen Behörden. Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission gibt es ebenfalls Informationen. Auch die portugiesische Regierung informiert laufend aktuell.

Hier lesen Sie mehr zu...

(mja)