Wahl des Bundespräsidenten : Das sind die Corona-Vorkehrungen für die Bundesversammlung

Berlin Weil der Plenarsaal des Bundestages schon für alle Abgeordneten eigentlich zu klein ist, kann auch die Bundesversammlung mit deutlich mehr Teilnehmenden nicht dort stattfinden. Zusätzlich gelten strenge Corona-Maßnahmen.

Bei der Wahl des Bundespräsidenten am kommenden Sonntag (13.) werden hohe Corona-Sicherheitsvorkehrungen gelten. Zugang zum Paul-Löbe-Haus in Berlin, in dem die 1472 Mitglieder der Bundesversammlung tagen, wird nur bekommen, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Diesen benötigen nach Angaben der Bundestagsverwaltung auch Teilnehmer, die geimpft oder genesen sind. Zudem gilt eine FFP2-Maskenpflicht und die Pflicht zum Einhalten von Abständen von 1,5 Metern.