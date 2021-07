Inzidenzen : Wirbel um Kurs des Robert-Koch-Instituts

Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), nimmt an einer Pressekonferenz nach dem Besuch von Kanzlerin Angela Merkel beim Institut in Berlin teil. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Berlin Die „Bild“-Zeitung berichtet über ein neues RKI-Geheimpapier, das einen Lockdown für den Winter thematisiert. Tatsächlich will die Behörde lediglich an den Inzidenzen als Frühindikator festhalten. Für die künftige Corona-Strategie ist das alles nicht besonders hilfreich.

In der politisch aufgeregten Bundeshauptstadt werden gern Routine-Zusammenkünfte zu Geheimtreffen und Standard-Unterrichtungen zu Panik-Papieren umfunktioniert. So berichtet die „Bild“-Zeitung über eine Schaltkonferenz des Kanzleramtsministers Helge Braun (CDU) mit den Chefs der Staatskanzleien der 16 Ministerpräsidenten am vergangenen Montag. Es ging um die Vorbereitung des Treffens der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin am 10. August und die neuesten Informationen zur Corona-Pandemie. Dabei stellte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, Alternativen vor, wie eine vierte Welle im Herbst und Winter gedämpft werden könnte.