Corona-Nachweis über Speichel : Das sollten Sie über die Selbsttests wissen

Düsseldorf Das Bundesgesundheitsministerium plant, schon bald Corona-Schnelltests für jedermann freizugeben. Wir erklären, wie sie funktionieren, wo man sie bekommt und was sonst noch zu beachten ist.

Das Verfahren wird sich je nach Anbieter im Detail unterscheiden. Aber generell sollte man sich bei einem Spucktest erst räuspern und den entstehenden Speichel in einen Behälter spucken. Die beste Zeit dafür ist direkt nach dem Aufstehen, noch vor dem Essen und Zähneputzen, dann ist die Viruslast am größten. Die Speichelprobe wird dann mit einer Pipette aufgenommen, in ein Probenröhrchen gegeben und geschüttelt. In dem Probenröhrchen befindet sich eine sogenannte Pufferlösung. Drei Tropfen der Probe werden in die Vertiefung einer Testkassette gegeben; nach vier bis 15 Minuten sollte ein Ergebnis vorliegen.