Ende der Corona-Warn-App Mein Corona-App-schied

Mehr als 48 Millionen Mal ist sie auf den Smartphones im Land installiert worden, und auch ich zählte zu denen, die sie sofort herunterluden, nachdem sie am 16. Juni 2020 endlich freigeschaltet war. In jener, noch besonders von Unsicherheit und Ängsten geprägten Phase der Pandemie sandte die Corona-Warn-App vor allem ein psychologisches Signal aus: Alles wird gut, wir sind nicht wehrlos, sondern jetzt vernetzt und werden dem Virus auch digital ein Schnippchen schlagen. Ein bisschen mag die Euphorie auch dem anfangs verbreiteten Trugschluss geschuldet gewesen sein, das System könnte einen unmittelbar vor einer Infektion bewahren. Wie auch immer: Nach 1051 Tagen, 270 Millionen Warnmeldungen und Kosten in Höhe von rund 220 Millionen Euro scheint die Mission erfüllt. Es gibt kaum noch was zu warnen. Das Programm wird in den „Schlafmodus“ versetzt.