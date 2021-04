Neue Studie zur Infektionsforschung : Wie das Coronavirus in den Speichel kommt

Wie das Coronavirus in den Speichel kommt

Chapel Hill Eine neue Studie weist nach, dass das Coronavirus auch in die Zellen der Mundschleimhaut und der Speicheldrüsen eindringt. Das könnte manche Symptome wie den Geschmacksverlust erklären.

Eine Gruppe britischer und amerikanischer Wissenschaftler hat im Magazin „Nature Medicine“ Ergebnisse einer neuen Studie publiziert. Sie besagen, dass Sars-CoV-2 auch die Zellen der Mundschleimhaut und die Speicheldrüsen infizieren und auch bei asymptomatischen Personen vorkommen kann. Wie Blake Warner vom US-National Institute of Dental and Craniofacial Research in Washington sagt, könnte das auch der Grund für Symptome wie den typischen Geschmacksverlust bei Covid-19 sein.